Manca sempre meno al Palio dei ragazzi, l’entusiasmante viaggio tra giochi, musica dal vivo, cibo e tanto divertimento che animerà Meda per più di una settimana, da sabato 31 agosto al 9 settembre, in occasione della festa patronale del Santo Crocifisso.

A Meda è tutto pronto per il Palio dei ragazzi

Proprio "Viaggi ed esplorazioni" è il tema scelto per la 46esima edizione della storica manifestazione organizzata dall’Associazione Palio dei ragazzi e dalla Comunità pastorale Santo Crocifisso (con il patrocinio del Comune e di Regione Lombardia), sul quale dovranno confrontarsi le quattro contrade, ognuna sviluppando l’allestimento dei carri e delle scenette sulla base del sotto-tema a loro assegnato. A seguito dell’estrazione avvenuta a maggio, alla Fameta sono toccate le esplorazioni nella natura selvaggia, al Bregoglio le esplorazioni marine, alla Belgora le esplorazioni glaciali e al San Giuann quelle celesti.

Iniziati i preparativi nelle quattro contrade

Nei giorni scorsi sono iniziati i fervidi preparativi per l’evento più atteso dell’anno, con i contradaioli impegnati nelle prove e nell’allestimento dei carri.

Ricco di appuntamenti il programma della manifestazione, che prenderà il via sabato 31 agosto alle 19 all’oratorio Santo Crocifisso, cuore del Palio, con l’apertura delle cucine, la presentazione del Palio, il Fil rouge e il dj set. Domenica 1 settembre alle 16 si terrà il Gran Premio delle macchinine a pedali, anticipato rispetto alle precedenti edizioni, quando veniva organizzato nella fase conclusiva del Palio. A partire dalle 17 buon cibo con il piatto speciale (pasta all’amatriciana) e dalle 20 spettacolo di magia e dj set.

Giochi, musica, sfilata e fuochi d'artificio

Da lunedì a venerdì, con inizio alle 21, si terranno le serate dedicate ai giochi, seguite da tanta buona musica (il 2 settembre karaoke con Tony, il 3 canzoni dal vivo con Neoevo, il 4 concerto della Compagnia del Blasco - Vasco Rossi cover band, il 5 e il 6 dj set).

Sabato 7 alle 11 sarà celebrata la Messa, seguita dal pranzo organizzato dall’oratorio Santo Crocifisso. Alle 20.30 compieta e processione con partenza dal santuario in piazza Vittorio Veneto e alle 21 bellissimi fuochi d’artificio illumineranno l’oratorio. Lo spettacolo pirotecnico sarà seguito dalla musica dal vivo con Rebecca Sole.

Gran finale domenica 8 settembre

Gran finale domenica 8 settembre, con la sfilata dei carri e dei figuranti, che da piazza della chiesa arriveranno in oratorio, dove ci saranno le scenette. Alle 18 l’attesissimo momento della premiazione del rione vincitore della 46esima edizione. Riuscirà la Belgora, contrada vincitrice del 2023, a salire ancora sul gradino più alto del podio? A seguire ancora tanta buona musica con il dj set. Infine, lunedì 9 settembre alle 21 in chiesa Santa Maria Nascente verrà celebrata la Messa in suffragio dei defunti.