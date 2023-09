La Belgora vince la 45esima edizione del Palio dei ragazzi di Meda

Per il quinto anno consecutivo, il rione Belgora ha vinto il Palio dei ragazzi di Meda. Il cielo dell’oratorio Santo Crocifisso si è colorato di amaranto per la gioia dei contradaioli vincitori.

Domenica 10 settembre 2023, dopo nove giorni, si è conclusa la 45esima edizione del Palio dei ragazzi con la tradizionale sfilata a tema “Made in Italy” e la scenetta realizzata dai ragazzi delle quattro contrade (San Giuann, Belgora, Fameta e Bregoglio) che hanno messo in scena le loro performance all’oratorio Santo Crocifisso. A trionfare è stato il rione Belgora, che per il quinto anno consecutivo si è aggiudicato il titolo di vincitore del Palio di Meda, secondo a solo un punto di distacco è stato il San Giuann, terzo il rione Bregoglio e ultimo il rione Fameta.

“Vincere anche quest’anno ci ha sorpreso, la competizione era davvero molto alta ed è il primo anno che ho visto tanti ragazzi partecipare in tutte le quattro contrade. Siamo contentissimi, il merito è tutto dei ragazzi”, ha affermato il capitano del rione vincitore, Lorenzo Vergani.

Le parole del presidente dell’Associazione Palio

Ben 18mila spettatori nelle nove giornate di Palio e un aumento del 40 per cento dei ragazzi nelle contrade, il Palio dei ragazzi è stato un vero e proprio successo.

“C’è stato un coinvolgimento totale, ringrazio tutti i responsabili dei rioni, i volontari che hanno lavorato sodo in tutte queste sere del Palio e l’Amministrazione per la fiducia e il sostegno dimostrato”, ha affermato Andrea Orsi, presidente dell’Associazione Palio.

Ad intervenire è stato anche il primo cittadino, Luca Santambrogio, che ha rimarcato:

“Ringrazio l’Associazione Palio per il lavoro svolto e tutti coloro che hanno partecipato e lavorato a quest’edizione del Palio. Grazie anche alla Polizia Locale, al Gruppo Alpini, alla Protezione civile che in tutti questi giorni hanno prestato servizio affinchè questo evento si svolgesse in sicurezza”.

