A Meda la seconda edizione di "Atletica in festa"

“Sono veramente contenta che per il secondo anno sia stato organizzato questo evento Atletica in festa, sarà un pomeriggio di sport dedicato all'inclusione. Quest'anno abbiamo raddoppiato il numero dei partecipanti e sono sicura che sarà una giornata di puro e sano divertimento, dove i nostri atleti potranno dimostrare i miglioramenti ottenuti in questi mesi di allenamento. Come settore stiamo crescendo tantissimo sia in termini di numeri che di risultati. Un grazie particolare al comune di Meda e alla società di Atletica Meda 014 per esserci e per collaborare attivamente e sempre con entusiasmo”, ha commentato Elena Colombo, responsabile dei settori atletica e pallacanestro dir di Briantea84 e vicepresidente del club canturino.