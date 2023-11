A Meda oggi resterà chiuso il ponte della superstrada, ecco le strade alternative

E' chiuso dalle 7 di oggi, sabato 18 novembre 2023, e rimarrà off-limits fino alle 18 il ponte in via Cadorna a Meda che consente l'accesso allo svincolo della superstrada Milano-Meda.

Lavori di risanamento, chiuso il ponte

Sono infatti in corso lavori di risanamento della sovrastruttura del ponte alla sommità della rampa di via Cadorna, a scavalco della linea ferroviaria Milano-Chiasso.

"Sostanzialmente si è creato una sorta di saltello sulla corsia che consente l'immissione in Milano-Meda in direzione Como - ha spiegato il sindaco Luca Santambrogio - Bisogna livellare l'asfalto in modo da eliminare questo balzello".

Senso unico di marcia per chi esce dalla Milano-Meda

Per consentire la celere esecuzione dei lavori e per garantire le condizioni di sicurezza degli operatori e degli utenti della strada, è prevista l’istituzione di un senso unico di marcia per il flusso di traffico in uscita dallo svincolo numero 12 “Meda” della SP ex SS n. 35 in direzione della rotatoria di via Cadorna. I flussi opposti, dalla rotatoria di via Cadorna allo svincolo, saranno interdetti e deviati lungo un itinerario alternativo.

Le alternative per accedere alla superstrada

Le alternative possibili per accedere alla superstrada, provenendo da via Cadorna, sono:

- lo svincolo di Barlassina, raggiungibile transitando da via Delle Cave;

- lo svincolo di Meda raggiungibile da via Tre Venezie - via Marco Polo, raggiungibile tramite il ponte di via Maroncelli.

Sarà interdetta anche la rampa che da via Tre Venezie – via Marco Polo sale verso il ponte in questione in direzione del centro di Meda. Da via Tre Venezie - Via Marco Polo sarà comunque garantito l’accesso allo svincolo in direzione sia Milano sia Como.

Se non conclusi entro oggi, i lavori riprenderanno sabato prossimo

I lavori vengono svolti tramite un accordo di collaborazione tra il Comune di Meda e la Provincia di Monza e Brianza e ciascun Ente finanzierà il 50 per cento dell'intervento. Qualora per ragioni impreviste e imprevedibili non si dovesse terminare l’intervento in giornata, è stata calendarizzata la data per il completamento per sabato 25 novembre 2023, dalle 7 alle 18. Nell’intervallo tra le due date sarà ripristinata la normale regolazione del traffico.