Domani sera, venerdì, l'assise si radunerà in forma privata.

A Ornago un Consiglio comunale "segreto" per affrontare il "caso" dipendenti. Domani sera, venerdì 26 novembre 2021, l'assise si radunerà in forma privata: vietato l'accesso ai cittadini.

"Adunata d'urgenza e segreta"

"Adunata d'urgenza e segreta": queste le parole in cui il Comune di Ornago ha annunciato la convocazione di un Consiglio comunale privato, in programma domani sera, venerdì. Un annuncio apparso solo sull'Albo Pretorio del Comune, con il sito Internet che risulta non funzionante da questa mattina. Nella convocazione, inviata anche alla Prefettura di Monza, alla stazione dei Carabinieri di Bellusco e alla Polizia locale Brianza Est, si evidenzia l'unico punto all'Ordine del giorno, ossia la trattazione dell'interpellanza presentata dal gruppo di minoranza "Progresso e Solidarietà" in merito alla lettera shock inviata nei giorni scorsi dai dipendenti comunali. Una lettera in cui venivano denunciati profondi dissapori con il sindaco Daniel Siccardi e il Segretario comunale Antonella Maria Carrera.

Il Consiglio comunale inizierà alle 20.30, ma l'accesso all'assise sarà consentito ai soli consiglieri comunali. Una scelta teoricamente garantista nei confronti della privacy dei dipendenti comunali, ma che si scontra con il comportamento dell'Amministrazione comunale nei giorni successivi alla pubblicazione della lettera: il sindaco Siccardi, lo ricordiamo, non è mai intervenuto a sostegno dei lavoratori del Municipio, sottoposti a una vera e propria gogna mediatica, in particolare sui social. L'adunanza "d'urgenza e segreta" sarà tale anche non solo per i cittadini, ma anche per i giornalisti.