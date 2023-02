A Palazzo Arese Borromeo convegni e seminari aperti alla cittadinanza

Palazzo Arese Borromeo come polo convegnistico, aggregativo e di promozione culturale grazie alla rinnovata collaborazione tra il Comune di Cesano Maderno e l’Università Vita-Salute San Raffaele. L'annuncio oggi, 23 febbraio, in Municipio.

Insieme, l’Amministrazione comunale e l’Ateneo milanese, stanno gettandole basi di un futuro che integra le competenze e la progettualità culturale dell’UniSR e Palazzo Arese Borromeo. Un futuro che è già realtà e che si traduce in un programma di eventi, convegni, seminari, giornate di studio aperti a tutta la città.

Sono circa una cinquantina i convegni previsti da marzo fino al prossimo autunno, con una partecipazione già stimata di oltre 1.500 persone. Conferenze di elevato livello scientifico ma destinate a catalizzare l’attenzione di un pubblico generalista, con il duplice obiettivo di valorizzare la sede di Palazzo Arese Borromeo e di stimolare la partecipazione della cittadinanza, destando nuovi interessi culturali oltre che il desiderio di condivisione e di confronto:

E ancora, il Convegno internazionale sugli indirizzi attuali degli studi storico-filosofici e di storia delle idee in Italia e all’estero (organizzato dai centri di ricerca UniSR Crisi e Icone in collaborazione con la Società italiana di Storia della filosofia), il 6 e 7 giugno. Infine, il 6 e 7 ottobre, il Convegno “L’immagine negata: dall’interdetto della rappresentazione alla censura”, organizzato dal centro di ricerca UniSR Icone in collaborazione con Pandora, centro di ricerca inter-universitario comprendente varie istituzioni accademiche francesi.

Il comune denominatore è quello dell’interpretazione dei temi eterni del pensiero, dell’arte e della scienza alla luce delle problematiche contemporanee, quindi, delle questioni urgenti del nostro tempo, in una prospettiva interdisciplinare e pluralista. L’eccellenza scientifica è la cifra della programmazione, con l’obiettivo originale di offrire a tutti la possibilità di partecipare in un ambiente aperto, vivace e inclusivo.

Gli accordi con l’Università prevedono anche di destinare alcuni spazi riservati all’attività universitaria ad un utilizzo pubblico. In particolare l’Amministrazione si è posta l’obiettivo di trasformare una delle sale del Palazzo ad aula di studio e smartworking per gli studenti universitari della città. Le valutazioni in corso riguardano la ex biblioteca dell’Università e lo spazio adiacente all’Infopoint, già dotati di collegamento wi-fi e caratterizzati da una conformazione adeguata all’obiettivo.

“Palazzo Arese Borromeo, che è già una sede di prestigio per eventi culturali - spiega il sindaco Gianpiero Bocca - diventerà un polo di eccellenza e promozione culturale internazionale grazie alle nuove sinergie sviluppate con l’Università San Raffaele. Saremo in grado di attrarre un pubblico ampio ed eterogeneo e di essere un riferimento per le più qualificate realtà scientifiche, culturali e imprenditoriali. A beneficiarne sarà tutto il territorio, protagonista non solo in quanto destinatario delle diverse iniziative, ma anche per le positive ricadute culturali, sociali ed economiche sulla città. Va da sé che i giovani sono la nostra bussola e proprio in questa prospettiva stiamo orientando la programmazione futura offrendo agli studenti universitari spazi attrezzati per studiare e costruire network di ricerca: destineremo loro una sala della nostra residenza. Palazzo Arese Borromeo sarà sempre più il fiore all’occhiello di Cesano e uno spazio per la crescita della città”.

“L’Università Vita-Salute San Raffaele ha costituito un Polo di Scienze Umane e Sociali, che svolgerà le proprie attività di public engagement e terza missione anche a Palazzo Arese Borromeo - dichiara il prorettore per le Scienze umane e sociali dell’UniSR, Roberto Mordacci - Si tratta di una novità importante, perché le facoltà di filosofia e psicologia lavoreranno insieme per offrire occasioni di formazione, informazione e scambio culturale sul territorio. I temi trattati vanno dalla storia dell’arte alla filosofia, dalla psicologia sociale alla geopolitica. Anche i temi medico-sanitari avranno una componente pubblica, che avrà ricadute sul territorio. Palazzo Arese Borromeo è una sede che vogliamo attiva e aperta, un luogo di cultura come patrimonio comune”.