A Parco Tittoni le finali regionali del Sanremo Rock & Trend Festival 2025

Evento

Sul palco 30 progetti di musica originale, con l'obiettivo di superare le selezioni e approdare alla finale nazionale All'Ariston.

Le finali regionali Lombardia del Sanremo Rock & Trend Festival 2025. L'appuntamento è fissato a Desio per domenica 20 luglio, dalle 17 alle ore 23, a Parco Tittoni.

Alle finali del Sanremo Rock sul palco 30 proposte musicali

L'evento vedrà salire sul palco 30 progetti di musica originale, pronti a confrontarsi per conquistare un posto nella finale nazionale del Sanremo Rock & Trend Festival, che si terrà sul prestigioso palco dell'Ariston di Sanremo nel mese di settembre. La giornata offrirà al pubblico l'opportunità di scoprire nuove proposte musicali del panorama rock e non solo italiano. Il Sanremo Rock & Trend Festival, giunto alla sua 38esima edizione, è un riferimento per gli artisti che desiderano far conoscere la propria musica.

"Un'occasione per tutti gli artisti"

Le finali regionali, come hanno spiegato gli organizzatori, rappresentano una tappa cruciale nel percorso di band e artisti solisti, un'occasione per farsi notare.

"Siamo entusiasti e orgogliosi di organizzare le finali regionali in Lombardia, una regione da sempre attiva nel panorama musicale e ricca di talenti - dichiara Luca Loffredo, presidente di Stage Company - Desidero ringraziare tutti i partner, Nove Eventi, Villa Tittoni, il Comune di Desio e MondoVisione, che hanno reso possibile realizzare questo evento, che rappresenta un esempio di virtuosa collaborazione sinergica tra settore pubblico e privato nel comune intento di promuovere la cultura della musica dal vivo. Sarà una grande giornata dedicata alla musica originale. Invitiamo tutti gli amanti del rock e della buona musica a partecipare e sostenere questi progetti, scoprendo le nuove voci che animeranno la scena musicale."

L'evento è aperto al pubblico del Parco di Villa Tittoni, che da quattordici anni ospita il festival che da quattordici anni anima le estati di Desio.

Questi gli artisti

Questi gli artisti che saliranno sul palco di Parco Tittoni: Avantgard, Beatrice Morgese, Calygo, Complesso Del Brodo, Daniele Reggiani, Eden, Fred & Underframe, Headrøøm, Lipstick, Lupi Mannaggia, Mad Puffin, Malva, Mars On Suicide, Maun, Miosphere, Miserabili, Monkey Riot, Novablue, Officine Vanardi, Ricky Martinelli & Anna Fenaroli, Rosalba Zanaboni, Sabrina Morante, Sonny May, Soul Care Music, Stefano Delta, Tales Of Oneira, The Leaf, TinkerToyz, Wyrd Band, Zula.