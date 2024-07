Una serata interamente dedicata al rock e all'esibizione di band emergenti. Il prossimo 25 luglio alle ore 21, all’interno della programmazione di Parco Tittoni a Desio, andrà in scena “Impronta Originale - verso Sanremo Rock 2024”, un concerto live di tre progetti di musica originale del territorio che parteciperanno alla 37° edizione di Sanremo Rock & Trend Summer Live Tour 2024, un’iniziativa rivolta ad artisti, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock, indie, alternative, pop rock senza trascurare gli altri generi musicali.

Al Parco Tittoni stanno per arrivare le band che parteciperanno a Sanremo Rock 2024

“Questa manifestazione sarà l’occasione per trascorrere piacevoli serate in compagnia e donare prestigio alla nostra città, accostandola alla grande manifestazione canora sanremese - commenta l'Assessore alla Cultura, Eventi e Marketing territoriale Samantha Baldo - Per tutti e tre i progetti è un riconoscimento artistico importante, che premia l’impegno e la capacità creativa dei musicisti. Tutto ciò è per noi motivo di orgoglio per essere rappresentati su un terreno così importante, che consente di collaborare e fare rete in maniera unitaria e costruttiva, cogliendo l’opportunità di valorizzare il territorio con una promozione mirata alla cultura musicale”.

I progetti e Sanremo Rock

È la prima volta che tre progetti di musica originale sono tra i protagonisti della manifestazione Sanremo Rock & Trend (Summer Live Tour) 2024: i progetti Km0 (Chilometro Zero) e Too Tiny provenienti da Lissone e FabryGore & The Steam Band da Desio, sono stati selezionati per rappresentare l’area Nord Italia alla kermesse musicale.

Sanremo Rock nasce negli anni 80 nella Città di Sanremo come costola Internazionale del famoso Festival della Canzone Italiana. Oggi il Sanremo Rock è il Festival seguito dai più importanti produttori, editori, manager, radiofonici, ovvero i pionieri delle industrie discografiche del paese.

Gli artisti

FabryGore & The Steam Band. FabryGore McMillan (pseudonimo di Fabrizio Ponti), musicista e autore, è artista fine e innovativo, che si caratterizza per le sue personalissime sperimentazioni elettroacustiche fino ai sound più progressive dal colore ramato dello steampunk. Dopo numerose collaborazioni in diverse band (Breaking News, Dollars, Eclektica, M4TM) e quasi quasi 300 concerti in tutta Italia e all’estero nel 2015 prende vita il progetto di musica originale FabryGore McMillan con la pubblicazione dei primi due singoli, scegliendo la stesura dei testi in lingua inglese, a cui seguiranno altri 12 singoli un EP e altri brani live ancora inediti. Tra le varie produzioni parallele a Gennaio 2024 scrive e arrangia la musica di un brano per bambini candidato allo Zecchino d’Oro 2024. Dalla creatività musicale di FabryGore e la collaborazione appassionata di 4 amici musicisti nasce la FabryGore & The Steam Band; formazione attuale: Andy Zamb (Andrea Zambonin): Chitarra, ChrisPunk (Christian Corbetta): Basso, FabryGore McMillan (Fabrizio Ponti): Voce, Pianoforte, Tastiere, Luke HotSynth (Luca Cappi): Tastiere, Voce e Zen O’Clock (Alessandro Zenesini): Batteria. In questi ultimi anni ha partecipato sia come solista che come band a diversi spettacoli live, concerti, contest, eventi radiofonici e TV, ricevendo molti apprezzamenti anche dagli addetti ai lavori. In occasione del prossimo Sanremo Rock 2024, dopo le precedenti tre finali del 2021, 2022 e 2023, la band brianzola è stata invitata tra i 10 Big che si presenteranno direttamente alla Finalissima del Festival sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

KM0. E' un progetto di musica originale nato con l’intenzione di proporre un sound artigianale fatto di suoni vicini e lontani di qualità, con diverse contaminazioni, dove le storie narrate permettono all’ascoltatore di emozionarsi e riflettere. I Km0 sono Alby (Alberto Maria Carcano) al basso, Pier (Pierangelo Perego) chitarra solista e autore delle musiche, Luca (Luca Loffredo) voce, chitarra e autore dei testi. Nati nel 2011, con una line up da rock band classica che negli anni si è evoluta aggiungendo basi beat con sonorità dinamiche avvolgenti, coltivano il sogno di suonare e far apprezzare la loro musica prodotta appunto a chilometro zero. I Km0 hanno all'attivo più di 20 brani di musica originale, uno dei più emblematici è "Paradise Road", ispirato e dedicato al grande pilota Ayrton Senna, grazie al quale, nel trentennale della sua morte, ha permesso alla band di essere invitata alle iniziative e manifestazioni promosse e che si stanno organizzando nel Comune di Imola, all’Autodromo di Imola ed in altre location, oltre ad essere scelti per partecipare alla competizione di Sanremo Rock & Trend nel 2024.

Too Tiny. Le influenze punk rock californiane anni 90 hanno fatto breccia nel suo cuore. Ho sempre raccontato nelle mie canzoni temi quali l’amicizia, l’amore e le esperienze di tutti i giorni, sempre in chiave punk rock. Too Tiny è un progetto musicale artistico che ha visto la collaborazione con diversi musicisti-amici (Saul e Giovanni). L’attuale formazione è composta da Alessandro (batteria),Alberto (basso), Antonio (seconda chitarra), oltre a me Andrea (chitarra/voce).