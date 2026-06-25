“A scena aperta”: al via l’estate cesanese tra musica, spettacoli e memoria

Concerti, notti bianche, iniziative culturali e dal forte richiamo alle tradizioni cittadine. Torna “A scena aperta”, il ricco cartellone di eventi estivi promosso dal Comune di Cesano Maderno che accompagnerà i cittadini fino a settembre con decine di appuntamenti diffusi nei luoghi più suggestivi, a partire da Palazzo Arese Borromeo e dal suo giardino storico coinvolgendo il centro ed i quartieri.

Un ricco calendario per un’estate all’insegna della partecipazione, del divertimento e della memoria

Un calendario realizzato con il supporto fattivo delle realtà associative locali e pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età, valorizzando il patrimonio storico, artistico e culturale della città per un’estate all’insegna della partecipazione, del divertimento e della memoria storica. In questo senso particolare rilievo assumono le iniziative inserite nel programma “Seveso50”, che ricorda il 50esimo anniversario del disastro dell’Icmesa, una delle pagine più drammatiche della storia del territorio brianzolo. Un importante percorso commemorativo per riflettere sulle conseguenze ambientali, sociali ed economiche dell’incidente e sul cammino di rinascita che ne è seguito. Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo sicuramente lo spettacolo teatrale “La scighera del 76” e l’incontro-racconto con il giornalista Stefano Nazzi, in programma il 12 luglio nel Giardino Arese Borromeo.

Spazio anche a concerti, Notti bianche e Cinema sotto le stelle

Grande spazio sarà riservato anche alla musica con rassegne e concerti di qualità. Dalla stagione “Musiche d’Estate” alla rassegna “Musica tra le Colonne”, passando per gli appuntamenti di Suoni Mobili 2026, il pubblico potrà assistere a esibizioni che spaziano dalla musica lirica alla classica, dal tango al gospel, fino alle contaminazioni contemporanee. Svago e intrattenimento assicurato con le tradizionali Notti bianche che animeranno il centro storico il 26 giugno, il 24 luglio ed il 2 ottobre, con negozi aperti, mercatini, stand delle associazioni e spettacoli dal vivo. E poi ancora il Cinema sotto le stelle che porterà il grande schermo nel Giardino Arese Borromeo, il torneo internazionale di scacchi e gli eventi esperienziali “Sotto le Stelle del Borromeo” che contribuiranno a rendere ancora più variegata l’offerta estiva.

Il sindaco: “Un’offerta culturale ricca e inclusiva”

“Un programma estivo che conferma la capacità di proporre un’offerta culturale, sociale e ricreativa ricca e inclusiva. Non si tratta soltanto di un cartellone di eventi, ma di un progetto che valorizza la nostra identità, i nostri luoghi e la partecipazione della comunità – ha spiegato il Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca – Il cinquantesimo anniversario del disastro dell’Icmesa, quest’anno, ci offre l’occasione per custodire la memoria e riflettere insieme sulle sfide ambientali e sul futuro del nostro territorio. Il ringraziamento va a tutte le associazioni, ai volontari e ai partner che con passione ci aiutano a rendere attrattiva la nostra città”.

L’assessora Morazzi: “Il filo conduttore è la valorizzazione del territorio”

“Il filo conduttore dell’intero programma è la valorizzazione del territorio – ha detto l’assessora alla Cultura Martina Morazzi – Gli eventi ci parlano della nostra memoria e puntano su un’idea di svago come occasione di aggregazione, apertura a culture diverse, incontro tra musiche provenienti da tradizioni lontane e stili contemporanei. Fondamentale, ancora una volta, il contributo delle associazioni locali, delle realtà culturali, delle organizzazioni sportive, del volontariato e dei commercianti che collaborano con l’Amministrazione comunale, per realizzare un programma diffuso e di alta qualità”.

L’immancabile appuntamento con le Notti bianche

“Anche quest’anno tornano le notti bianche – ha spiegato l’assessora al Commercio Donatella Migliorino – con tre date da segnare in calendario. A giugno e luglio si terranno in centro, mentre ad ottobre sarà il quartiere di Cassina Savina a ospitare l’evento di chiusura della nostra estate. Le Notti bianche negli ultimi tre anni sono diventate un punto di riferimento per cittadini e visitatori, capaci di animare il centro urbano e valorizzare il tessuto commerciale locale. Proprio ai commercianti va il mio ringraziamento, perché con passione, impegno e creatività contribuiscono a rendere ogni serata ancora più coinvolgente. Con questi eventi cerchiamo anche di sostenere gli acquisti di prossimità e la valorizzazione delle nostre attività locali”.

Il programma completo con date, orari e modalità di partecipazione è disponibile sul sito del Comune di Cesano Maderno, sul portale di Palazzo Arese Borromeo e sui canali social istituzionali.