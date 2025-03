A scuola in bici e a piedi, i volontari promuovono la mobilità sostenibile

I volontari delle associazioni AbcDesio, Fiab e Legambiente impegnati nelle classi quarte del territorio con un progetto sulla qualità dell'aria e sulla sensibilizzazione dei ragazzi ad attuare comportamenti maturi e sostenibili per l'ambiente.

A scuola in bici e a piedi per sensibilizzare le nuove generazioni

Nella settimana dedicata a Bimbi in bici i volontari hanno girato le scuole di Desio con una simpatica iniziativa. Mariangela Piumatti, Lara Filippelli ed Elena Carpanelli hanno intrattenuto la 4A della primaria Tagliabue a San Giorgio. "Sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della mobilità attiva significa non solo garantire loro una crescita più sana, ma anche ridurre il traffico, l’inquinamento atmosferico e migliorare la vivibilità delle città - spiegano i volontari di AbcDesio - Pensiamo a una scuola che non sia solo un luogo di apprendimento, ma anche un punto di partenza per un cambiamento culturale verso la sostenibilità. Immaginiamo spazi scolastici più sicuri e accoglienti, collegati da percorsi casa-scuola ciclabili, dove i bambini possano muoversi in autonomia, sviluppando un senso di indipendenza e consapevolezza ambientale".

La mobilità sostenibile "migliora la salute e rispetta l'ambiente"

Incentivare l’uso della bicicletta, mettono in evidenza i volontari, "non è solo una questione di mobilità, ma un’opportunità per migliorare la salute fisica e mentale dei più piccoli, contrastando la sedentarietà e stimolando una maggiore connessione con il territorio che li circonda".

"La mobilità sostenibile e attiva migliora la salute, rispetta l'ambiente, riduce l'inquinamento"

Da qui l’invito nella settimana dal 17 al 21 marzo a tutti i bimbi delle scuole primarie desiane ad andare a scuola in bici o a piedi.