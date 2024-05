Torna Bimbimbici: tutti in sella per una città più vivibile

Bimbimbici 2024 a Desio: il futuro arriva in bicicletta grazie a una pedalata verso un domani più sostenibile.

Torna Bimbimbici: tutti in sella

La città si prepara ad accogliere la nuova edizione di Bimbimbici, una manifestazione nazionale proposta dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta Fiab per promuovere la mobilità attiva e l'uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi.

Come si svolgerà la giornata

L'appuntamento in città sarà domenica 5 maggio, con un programma che vedrà il ritrovo dei partecipanti (i bambini devono essere accompagnati da un adulto) alle 14 in piazza don Giussani, per poi dare il via alla pedalata alle 14.30. I ciclisti avranno l'opportunità di incontrare i partecipanti provenienti da Lissone alle 15, per proseguire insieme fino all'arrivo al Parco Urbano di Lissone, previsto per le 15.45. Qui, i più piccoli potranno divertirsi con Ludoardo. La manifestazione sarà annullata in caso di maltempo.

"Bimbimbici è un’occasione per promuovere la mobilità sostenibile e coinvolgere le nuove generazioni in una giornata all'insegna del divertimento e della riflessione sul futuro delle nostre città - afferma Elio Brillo, presidente dell'associazione Fiab ABCDesio, organizzatrice dell’evento - Siamo orgogliosi di poter ospitare questo evento a Desio e speriamo in una grande partecipazione da parte delle famiglie. Rappresenta un'opportunità unica per tutti di unirsi in una festa all'insegna della mobilità sostenibile, dell'educazione ambientale e della riscoperta del piacere di pedalare in bici insieme".

Edizione precedente

L'edizione dello scorso anno di Bimbimbici ha registrato un grande successo, con oltre 43mila partecipanti in 220 eventi organizzati in 18 regioni e più di 220 città italiane che hanno aderito.

Bimbimbici è quindi molto più di una semplice pedalata, è un'occasione di festa, condivisione e riflessione sul futuro delle città: