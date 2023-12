A Seregno un ambulatorio dedicato alla Riabilitazione Neuromotoria

L’ambulatorio è stato avviato da due anni, ma negli ultimi tempi ha sviluppato non poco la propria attività: è unico in Brianza e ciò consolida ancor di più l’Ospedale di Seregno come centro di eccellenza nel campo della riabilitazione specialistica.

L'ambulatorio dedicato alla Riabilitazione Neuromotoria

Parliamo dell’Ambulatorio di Riabilitazione Neuromotoria, coordinato da Claudia Righini, e afferente alla struttura di

Riabilitazione Neuromotoria, diretta da Silvia Premoselli. Un ambulatorio dove lo staff si occupa della valutazione e del trattamento della spasticità, nei pazienti adulti, che hanno sofferto uno stroke cerebrale (ictus) oppure un trauma cranico-

encefalico, di cui il danno delle vie motorie è l’esito.

Il trattamento

Il trattamento della spasticità che si eroga in ambulatorio è con un farmaco denominato tossina botulinica.

“L’approccio con tossina botulinica – spiega Righini – è considerata la terapia più efficace. Permette un trattamento selettivo e mirato dei muscoli interessati dalla spasticità”. Il farmaco viene somministrato mediante inoculazione: “il trattamento, a cui può essere abbinato una procedura riabilitativa – aggiunge la specialista - è ecomirata: è supportato, cioè, ecograficamente per evitare che interessi vene e arterie. Solitamente deve essere ripetuto nel tempo”.

Sono circa una settantina all’anno i pazienti gestiti dall’ambulatorio seregnese.