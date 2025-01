A Seveso pista di pattinaggio aperta fino a domenica 19 gennaio

In virtù dello straordinario successo di partecipazione durante le festività, il "Villaggio di Natale" di Seveso in piazza Cardinal Confalonieri con la pista di pattinaggio sul ghiaccio e le giostre, resterà aperto alla cittadinanza nel week-end in arrivo e anche nel prossimo. Per domenica 19 è in programma anche una grande festa di chiusura.

Pista di pattinaggio e giostre fino a domenica 19 gennaio

"Come assessore allo Sport e Tempo libero, sono lieto di annunciare che la pista e le attrazioni dedicate ai più piccoli proseguiranno fino a domenica 19 gennaio 2025 - afferma Marco Mastrandrea - Per questa occasione, confidando in condizioni meteorologiche favorevoli, stiamo organizzando un evento di chiusura che offrirà ulteriori momenti di gioia e divertimento per la nostra comunità".

I ringraziamenti dell'assessore

L'assessore ha colto l'occasione per ringraziare la Cooperativa Famigliare di Consumo San Pietro Martire e tutte le associazioni coinvolte nel progetto natalizio a Seveso:

"Nonostante le sfide poste dal tempo ristretto, il vostro impegno ha trasformato questo periodo festivo in un'esperienza magica e coinvolgente, capace di toccare il cuore di molti bambini e famiglie. La vostra dedizione ha reso queste festività straordinarie e indimenticabili. E' stato emozionante vedere come ognuno di voi abbia contribuito con idee innovative, passione e uno spirito di collaborazione che ha reso la nostra comunità ancora più forte e unita".

Gli orari della pista di pattinaggio

La pista è aperta dalle 15 alle 19, la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30.