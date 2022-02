A Triuggio affitti calmierati e sconti sull'Imu

Abitazioni al giusto prezzo

Claudia Cattaneo: “L’accordo prevede agevolazioni per proprietari e inquilini. L’obiettivo è far trovare a tutti un’abitazione a un giusto prezzo”.

Affitti calmierati per le famiglie, sconti sull’Imu per i proprietari delle abitazioni. Sono questi i principali benefici dell’accordo locale per i contratti di locazione a canone concordato sottoscritto dall’Ambito territoriale di Carate con le Associazioni sindacali dei conduttori e le Associazioni della proprietà edilizia, promosso e adottato anche dal Comune di Triuggio.

A Triuggio affitti calmierati rispetto al libero mercato

Il canone concordato prevede prezzi di locazione calmierati rispetto al libero mercato, definiti in base alla zona di ubicazione, alle condizioni e alle dotazioni degli immobili: per esempio un trilocale di 75 metri quadrati di medie dotazioni può essere affittato da un minimo di 3.450 euro a un massimo di 4.425 euro all'anno.

Anche la durata del canone concordato, che può essere applicato a qualsiasi proprietà privata concessa a uso abitativo, transitorio o a studenti universitari (possono essere stipulati contratti sia per un intero immobile sia per una o più stanze) prevede diverse formule rispetto ai contratti commerciali:

3 anni + 2 anni di rinnovo per le abitazioni;

da 6 a 36 mesi per gli studenti universitari;

da 30 giorni a 18 mesi per i contratti transitori.

Per i proprietari forti sconti sull’Imu

Se da una parte gli inquilini possono beneficiare di un canone d’affitto calmierato rispetto ai normali prezzi di mercato, dall’altra i proprietari avranno benefici sull’Imu.

Per gli immobili locati a canone concordato l'Amministrazione comunale di Triuggio ha infatti previsto, oltre alla riduzione di legge del 25% dovuta applicando l’aliquota del 10,4 per mille, l'applicazione di un ulteriore sconto del 50% sulla parte rimanente dell’imposta da pagare.

L’assessore “Abitazioni dignitose a prezzi giusti per le famiglie”

"Il nuovo accordo sui canoni concordati sottoscritto dal Comune di Triuggio vuole essere un passo in avanti concreto per dare aiuto a chi, famiglie e singoli, fatica a trovare un'abitazione dignitosa ad un canone giusto – sottolinea Claudia Cattaneo, assessore alle Politiche sociali del Comune di Triuggio - Trovare e mantenere un alloggio rappresenta per molti un'impresa quasi impossibile, per questo l'Amministrazione comunale, insieme all'Ambito territoriale, sostiene e valorizza lo strumento dei canoni concordati. Si tratta di una azione di semplificazione dei rapporti tra proprietari e inquilini che incentiva entrambe le parti. Auspico che la correttezza e la fiducia tra proprietari e inquilini agevolate da questi accordi portino ad un mercato immobiliare più aperto e accessibile".

Per informazioni complete sulla sottoscrizione di un contratto di locazione a canone concordato applicato nel Comune di Triuggio e negli altri Comuni dell’Ambito di Carate Brianza è possibile rivolgersi all’Agenzia della casa con sede in via Maggiolini, 19 a Lissone (telefono 3808987171, email infosta@ambitocaratebrianza.it).

(nella foto in anteprima Claudia Cattaneo, assessore alle Politiche sociali del Comune di Triuggio)