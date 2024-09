In occasione della Giornata Internazionale della Pace, che si celebra ogni anno il 21 settembre, l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Gruppo Alpini Tregasio e il Circolo Acli "Fratel Paolo" di Triuggio, organizza l'incontro "La Pace, questa sconosciuta" in programma sabato 21 settembre, alle ore 18:00, presso la Baita degli Alpini in via C.na Gianfranco 57 a Tregasio.

A Triuggio l'incontro con l'autrice Elena Pasquini in occasione della Giornata Internazionale della Pace

Il programma prevede, dopo il saluto del sindaco Pietro Giovanni Cicardi e l'introduzione dell'assessore alla Cultura Betty Sala, l'inizio della presentazione del libro "La meccanica della Pace" di Elena L. Pasquini.

Subito dopo la presentazione, a cura del gruppo Koinè, del Catalogo "Percorsi di Pace tra Memoria e Liberazione" sulle installazioni artistiche site specific organizzate quest'anno in collabortazione con l'Amministrazione comunale tra il Giorno della Memoria e il 25 aprile

Infine un aperitivo aperto a tutti i partecipanti.

Chi è Elena Pasquini

Elena Pasquini da oltre vent’anni è giornalista collaboratrice di testate italiane ed internazionali, tra cui Il Messaggero e Avvenire, ed è stata corrispondente per il gruppo editoriale Devex. Ha seguito le politiche di sviluppo internazionale dell’Unione Europea da Bruxelles e negli eventi internazionali. Si è occupata di politiche agricole globali, in particolare del lavoro delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite da Roma e in altre sedi.

Nel suo libro, non solo ci porta nei luoghi dimenticati dalle cronache di guerra in Africa, Medio Oriente e America Latina, ma ci racconta esperienze che dicono una pace possibile da trovare.