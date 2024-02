Anche a Triuggio il prossimo 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, l'Amministrazione comunale ha in programma un'iniziativa volta a ricordare le vittime delle foibe e gli esuli friulani, istriani e dalmati.

A Triuggio un documentario sulle Foibe e l'esodo dall'Istria

Il Comune infatti ha organizzato la proiezione del documentario "Le Foibe e l'esodo dall'Istria", con introduzione del dottor Massimo Gatti.

La proiezione è in programma venerdì 9 febbraio 2024, alle ore 21:00, nei locali della Biblioteca comunale, in via Indipendenza 25. L'ingresso è libero.

Per avere maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0362 97 06 45