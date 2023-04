Una giornata di festa a Triuggio in occasione delle celebrazioni per il 25 Aprile. Grazie alla collaborazione tra l'Amministrazione comunale e la sezione Anpi Triuggio-Alta Brianza est sono due le iniziative in programma per la Festa della Liberazione.

A Triuggio una pedalata e una mostra per celebrare il 25 Aprile

Una pedalata attraverso il territorio comunale e poi una mostra alla scoperta di un martire della Libertà a cui è intitolata una piazza del paese.

Cittadine e cittadini sono dunque invitati alla “Biciclettata della Libertà" in programma nella mattinata di martedì 25 aprile 2023, che toccherà tutti i plessi scolastici del territorio, a riconferma della collaborazione instaurata negli anni tra Comune e scuole in occasione delle manifestazioni civiche.

Il ritrovo dei cittadini in bicicletta è fissato alle ore 9:50 presso la scuola primaria Falcone di Tregasio: dopo la cerimonia dell'alzabandiera e l'inno d'Italia partirà il corteo sulle due ruote alla volta di Triuggio.

Dopo un passaggio davanti alla scuola primaria Borsellino, alle ore 10:20 ci sarà una tappa alla scuola media Casati di Triuggio, dove si potranno unire altri cittadini in bicicletta. Anche qui verrà celebrato l'alzabandiera ed eseguito l'inno d'Italia, quindi ci si rimetterà in sella per ripartire verso Ponte con arrivo previsto alle ore 11.

L'omaggio e la mostra dedicate a Giuseppe Boretti

A Ponte sarà inaugurata la mostra fotografica su Giuseppe Boretti, figura di spicco nei movimenti antifascisti a cui è intitolata la piazza della frazione, composta da una dozzina di pannelli che, attraverso immagini e documenti d’epoca, ripercorrono i legami tra la famiglia Boretti e Triuggio, la biografia e i luoghi dove ha vissuto Giuseppe, detto “Pinella”, morto in Spagna nel 1938, all’età di 28 anni, mentre combatteva il regime di Francisco Franco.

Nell’occasione gli studenti delle scuole medie leggeranno anche brani tratti dalle lettere scritte da Boretti.

“Nella giornata della Liberazione vogliamo riscoprire la storia di un martire della Libertà legato al nostro territorio, ancora poco conosciuta - sottolinea il Sindaco Pietro Giovanni Cicardi – E proprio perché la conoscenza del territorio deve partire dalle più giovani leve fa particolarmente piacere che alla realizzazione della mostra e alla preparazione dell’evento abbiano partecipato attivamente gli alunni delle scuole triuggesi”.

Tante le associazioni che hanno collaborato all'organizzazione

La mattinata di celebrazioni, organizzate in collaborazione con l’Icat, il Corpo musicale Santa Cecilia, l’associazione Combattenti e Reduci di Triuggio, il Gruppo Alpini di Tregasio e la Cooperativa Canonica, si concluderà con i discorsi delle autorità.

A mezzogiorno l'evento si concluderà con un risotto tricolore per tutti i partecipanti.