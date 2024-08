A un atleta Special Olympics il premio Michele Alboreto

E’ Giorgio Caremi, 30 anni Biassono, Special Olympics, il vincitore dell’ambito premio «atleta modello» dedicato al pilota ferrarista Michele Alboreto, morto nel 2001. Riconoscimento che ha ricevuto nell'ambito degli eventi dedicati al BiassonoGP 2024, consegnato dall'assessore ai Grandi Eventi e vicesindaco di Biassono, Donato Cesana.

Medaglia d'oro Special Olympics

Per nulla emozionato, abituato a stare sul palco in quanto attore della compagnia teatrale Il Veliero di Monza, Giorgio è un atleta che gareggia a livello agonistico con ottimi risultati, in diverse discipline sportive, nelle categorie Special Olympics. Ha ottenuto eccellenti risultati nel nuoto, sport che pratica sin da giovanissimo e che lo ha visto più volte conquistare il podio in numerose gare regionali e nazionali. Tra queste è doveroso citare la medaglia d’oro ai campionati italiani del 2018 nei 25 stile libero e le recentissime medaglie di bronzo ottenute ai campionati italiani assoluti di luglio 2024 nelle staffette 4x100 stile libero e 4x200 misti.

Impegnato anche nel sociale

Giorgio pratica inoltre basket e sci, ottenendo buoni risultati anche in queste discipline. «Le sue sfide non sono solamente nei confronti degli avversari ma soprattutto verso sé stesso, che portano a superare i propri limiti e i successi da lui raggiunti devono essere per questo maggiormente apprezzati e ci devono rendere orgogliosi come suoi concittadini - la motivazione del premio - Appassionato di sport a 360 gradi, ha ottenuto il brevetto Scuba Diver ed è un grande tifoso interista. Il suo impegno non si limita allo sport ma declina anche nel sociale. E’ infatti un ragazzo molto attivo nella vita del paese, spesso impegnato in oratorio, dove è facile incontrarlo e scambiare qualche battuta. Come detto, fa parte della compagnia teatrale Il Veliero, che raduna molte sensibilità tra partecipanti con diverse abilità".

Il monito del ministro per le Disabilità

Nell’annunciare con orgoglio il vincitore di questo premio, richiamiamo le parole del ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, come invito e augurio che rivolgiamo a tutti: “E’ giunto il momento di cambiare sguardo e iniziare a vedere in ogni persona le potenzialità e non i limiti”. Che lo sport possa non solo contribuire alla formazione e allo sviluppo del singolo ma soprattutto promuovere un modello di socializzazione, aggregazione, inclusione. Il premio Michele Alboreto (atleta modello) è accordato all’atleta che ha saputo superare positivamente ogni difficoltà, fisica o mentale e che grazie alla sua passione, coraggio e impegno , ha raggiunto il proprio traguardo. Un premio che Giorgio si è pienamente meritato.

L'assessore ai Grandi Eventi, Donato Cesana

"Conosco Giorgio da un sacco di anni e sono tanto orgoglioso di poter consegnare questa targa a una persona straordinaria come lui - le parole del vicesindaco e assessore ai Grandi eventi, Donato Cesana, durante la consegna della targa - Per noi lo sport è una cosa importantissima e stiamo investendo moltissimi soldi nella riqualificazione delle strutture sportive e anche per sviluppare il mondo dell'associazionismo sportivo. In questi giorni potrete trovare e provare varie discipline sportive biassonesi mentre a metà settembre ci sarà la festa dello sport".

Il servizio completo del BiassonoGP 2024 sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 3 settembre 2024.