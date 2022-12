Un contest per premiare gli addobbi natalizi più caratteristici che verranno allestiti su abitazioni, negozi e aziende del paese.

A Usmate il contest che premia le luminarie più belle

Una bella iniziativa al via in questi giorni ad Usmate Velate a cui chiunque può prendere parte. E il motivo è ancora più significativo: non ci sarà nessun premio - se non un simbolico riconoscimento - ma si gareggerà solamente per illuminare ancora di più queste feste e, sottolinea il Comune, "ritrovare una quotidianità intrisa di valori di relazione".

Una gara a suon di "luci"

Dopo aver acceso le luminarie che stanno rendendo ancora più belli gli assi stradali del centro di Usmate e di Velate, l’Amministrazione Comunale rilancia “Il Paese dai mille colori”, nome del contest, nasce dal desiderio di coinvolgere l’intero Comune in un evento trasversale che rinsaldi i legami interni alla comunità. Una “gara” a suon di luci, allestimenti, alberi colorati e scenografie per rendere ancora più bello il territorio.

Come partecipare

Partecipare è semplicissimo: sarà sufficiente abbellire balconi, alberi e recinzioni con luci, stelle e fili colorati ed

accenderli nelle sere di dicembre, quando l’occhio della Giuria girerà per il paese in cerca delle luci più affascinanti ed emozionanti.

Sia per i privati che per i commercianti e le aziende

Il contest sarà suddiviso in due differenti categorie, riguardanti una le abitazioni e l’altra gli esercizi commerciali, produttivi o industriali. Un’apposita Giuria itinerante composta da rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e di ConfCommercio individuerà i 5 migliori addobbi presenti all’esterno delle abitazioni private e i 5 migliori allestiti in vetrine, attività produttive, negozi o aziende del territorio. Una volta individuati i vincitori, il Comune consegnerà un simbolico ringraziamento per l’allestimento degli addobbi.

"Il vero vincitore è il nostro paese"

“Dopo lo straordinario successo del 2021, ritorna un contest che coinvolge famiglie, attività produttivi e commercianti, in una sfida in cui il vero vincitore è il nostro paese e l’atmosfera natalizia che lo pervaderà anche grazie alle luminarie che si accenderanno copiose e suggestive – affermano il sindaco Lisa Mandelli e Pasquale De Sena, assessore con delega agli Eventi – Siamo consapevoli del momento difficile che stiamo affrontando e uno sguardo particolare sarà rivolto agli allestimenti di impatto ma sobri, da cui arrivi comunque un messaggio di speranza e di fiducia che caratterizza il periodo del Natale. Come lo scorso anno, dopo aver individuato i vincitori, sarà bello ritrovarsi per condividere un momento di festa con la consegna di simbolici riconoscimenti ai nostri concittadini”.

(foto archivio)