Sei abitazioni e cinque attività riceveranno un simbolico riconoscimento dall’Amministrazione.

Luminarie più belle: ecco chi sono i vincitori del contest di Natale

Luci, addobbi e allestimenti scenografici. Decine di abitazioni, attività commerciali, imprese e sedi produttive hanno reso ancora più magiche le festività appena trascorse grazie all’illuminazione con cui hanno ravvivato l’intero paese, contribuendo in modo sostanziale a trasmettere l’atmosfera di festa e serenità pur nel pieno dell’ondata pandemica.

Per questo motivo, l’Amministrazione Comunale nei giorni scorsi ha provveduto ad individuare gli addobbi natalizi più caratteristici risultati vincitori del contest “Il Paese dai Mille colori”, promosso dal Comune di Usmate Velate in occasione del 2021. L’obiettivo della sfida interna al paese era chiaro: chiunque poteva partecipare per rendere ancora più bello e colorato il territorio in cui si vive, gareggiando per rendere ancora più illuminate le festività natalizie e per ritrovare una quotidianità intrisa di valori di relazione.

I vincitori

Per le migliori luminarie esposte da attività commerciali, artigianali o produttive, i vincitori sono:

FALEGNAMERIA MAINO di Via Mirasole, FARMACIA ROSSI di Via Deledda, BIG BEN PUB di Via Volta, LAMPRE SPA di Via Magni e EUR-ACCIAI Spa di Viale delle Industrie.

Per le residenze private, sono sei i vincitori individuati: Fazio Matteo e Guarnieri Deborah (Via Miramonti), Cesana Matteo e Benetti Marika (via Callas), Colombo Alessandro (via Isonzo angolo Via Cavour), Colombo Stefano (Corso Italia), Condominio di via Sauro 8/11 Amministrato dall’Avv. Ugo Hebner e Condominio via Impari Inferiore Amministrato dal Sig. Massimiliano Pinotti.

Gli 11 vincitori sono stati selezionati, dopo un accurato sopralluogo del territorio in cerca di luminarie speciali, da un’apposita Giuria itinerante composta da rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e di ConfCommercio.