Un Natale all’insegna della festa ma anche della sobrietà. L’Amministrazione Comunale di Usmate Velate si prepara ad accendere le luminarie visto l’approssimarsi delle festività natalizie, ma lo farà riducendo i fili luminosi collocati in paese e non collocherà quelli posizionati sul perimetro del Municipio.

A Usmate si accende il Natale: sì alle luminarie "ma con sobrietà"

“Una scelta che va nella direzione di lanciare un chiaro segnale verso la cittadinanza: proprio come le famiglie e le imprese, anche il nostro Ente vive momenti critici da un punto di vista economico con maggiori spese derivanti dal sensibile incremento del costo dell’energia e del gas – ha spiegato Pasquale De Sena, assessore con delega al Commercio – Così, senza voler rinunciare ad illuminare i punti di relazione del nostro territorio, abbiamo scelto di eliminare le coreografie luminose esterne al Municipio e di ridurre il numero dei fili luminosi. Un segno di attenzione che, siamo certi, sarà percepito e compreso dalla cittadinanza”.

Dove verranno posizionate

Le luminarie 2022 saranno all’insegna della sobrietà e del basso consumo energetico: il Comune ha lavorato in stretta sinergia con la sezione locale di ConfCommercio per creare un’atmosfera di luce sul territorio e ha così deciso di posizionarle in Corso Italia, via Roma, Lombardia, Vittorio Emanuele II e Cavour, mentre a Velate saranno presenti in via Cottolengo, Volta e Deledda.