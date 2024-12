A Usmate si è acceso il Natale

Usmate Velate è tornato a vestirsi di luce per le festività natalizie a partire dal 6 dicembre.

Come ogni anno l’Amministrazione crea un atmosfera natalizia illuminando le vie del paese con tante luminarie, allestendo l’albero sulla piazza del municipio e addobbando la piazza della villa Belgioioso Scaccabarozzi.

«Quest’anno come sempre abbiamo provveduto a decorare Usmate Velate per portare gioia in questo periodo dell’anno. Grazie anche alla grande generosità delle attività commerciale del territorio, è stato possibile illuminare ancor meglio le vie del paese, regalando così un clima natalizio sentito a tutte le famiglie della nostra comunità - hanno fatto sapere il Sindaco Lisa Mandelli e l’assessore al Commercio Chiara Maggiolini. Positive le risposte ricevute all'appello lanciato dall'Amministrazione comunale a dimostrazione che lavorare insieme per un obiettivo comune è possibile e sempre stimolante».