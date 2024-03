A Varedo lotta alle discariche con multe più severe e altre fototrappole. Nei giorni scorsi individuato e sanzionato il responsabile di un abbandono vicino alla discarica

Due grossi scarichi nei giorni scorsi

Lotta alle discariche abusive a Varedo. L’autore di un consistente abbandono è stato individuato e multato, intanto sono in arrivo altre fototrappole e un nuovo regolamento di polizia urbana che inasprisce le sanzioni per gli incivili. Nei giorni scorsi due grossi scarichi sono stati individuati in via Vittorio Emanuele Orlando, dove poco dopo la mezzanotte, come ripreso dalle telecamere, due persone arrivate a bordo di un’auto hanno scaricato nel prato i mobili di un’intera cameretta. Sono in corso le indagini per identificare l’auto e quindi i responsabili.

Individuato e multato un responsabile

E’ stato invece già trovato il varedese che ha lasciato poco distante dalla piattaforma ecologica un consistente mucchio di spazzatura di vario tipo tra cui una lavastoviglie, mobilio e rifiuti indifferenziati. Grazie alle indagini e alla videosorveglianza, la Polizia Locale è riuscita ad individuare e a sanzione l’autore dello scarico abusivo al quale verranno addebitate anche le spese di pulizia che sono state effettuate dagli operatori di Gelsia.

In arrivo più fototrappole e multe severe

«Anche se abbiamo una piattaforma ecologica che funziona molto bene, questi abbandoni sul territorio persistono - ha notato il comandante della Polizia Locale, Claudio Camisasca - ci stiamo quindi attivando per incrementare le fototrappole e a breve andrà in Consiglio comunale il nuovo regolamento di Polizia urbana in cui sono previste sanzioni più severe rispetto a quelle attualmente in vigore per chi abbandona rifiuti».

Dal sindaco appello alla collaborazione

L’Amministrazione comunale si prepara dunque alla tolleranza zero con le discariche abusive e lancia un appello ai cittadini affinché collaborino con le istituzioni: «Se vedete rifiuti abbandonati non segnalate solo sui social ma anche agli uffici comunali - ha detto il sindaco Filippo Vergani - purtroppo questo è un problema che riguarda un po’ tutti i Comuni, non solo una discarica è brutta da vedere ma comporta anche dei costi per la collettività per la rimozione dei rifiuti».

Telecamere sulle rampe della Milano-Meda

Intanto è entrata in funzione una delle telecamere su una delle rampe della Milano-Meda, nell’ambito del progetto in collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza. L’obiettivo è sconfiggere il fenomeno dell’abbandono di rifiuti, chiamato littering, che periodicamente vessa le strade di proprietà provinciale e comunale, in particolare quelle all’esterno