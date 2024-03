Si amplia la platea dei 21 Comuni della Brianza dove BrianzAcque, grazie ad un finanziamento del Pnrr da 50 mln di euro, sta effettuando la sostituzione dei vecchi contatori dell’acqua con nuovi apparecchi “intelligenti” con l’obiettivo di ridurre le perdite idriche.

A Verano al via lunedì la sostituzione dei contatori da parte di BrianzAcque

Dopo il rifacimento di intere tratte dell’ acquedotto cittadino, anche a Verano Brianza, da lunedì 25 marzo, scatterà la fase di digitalizzazione delle apparecchiature per il rilevamento dei consumi. In totale, è previsto il “cambio” di 2.340 contatori. Un’attività che permetterà a BrianzAcque di acquisire in tempo reale i consumi di ogni singola utenza con tutta una serie di vantaggi in termini di continuità, di trasparenza e di economicità nel servizio idrico fornito al cittadino.

Come viene comunicato l'intervento

BrianzAcque avvisa gli utenti che la sostituzione dei contatori è gratuita e non comporta l’obbligo di mostrare agli addetti le bollette o altra documentazione. Gli interventi, effettuati da società incaricate, vengono comunicati con 48 ore di preavviso tramite affissione nelle zone interessate di appositi volantini. In caso di dubbi e sospetti, si invitano i cittadini a contattare il Call Center 800.005.191, che potrà fornire indicazioni sull’ effettiva presenza e sull’attività degli operatori in servizio in un determinato luogo e fascia oraria.