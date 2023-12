A Villasanta il 28 gennaio le primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco

Il centrosinistra ha deciso: il 28 gennaio si terranno le elezioni primarie per la scelta del candidato sindaco di Villasanta.

Ad ufficializzarlo è stata oggi, giovedì 21 dicembre, la stessa civica Lista Cittadini per Villasanta in vista delle elezioni amministrative del giugno dell’anno prossimo.

A concorrere per la candidatura a sindaco saranno due esponenti dell'attuale Amministrazione guidata dal sindaco Luca Ornago. Si tratta di: Lorenzo Galli, consigliere comunale con delega allo Sport, e Laura Varisco, assessore alle Politiche Sociali.

La data e le modalità di svolgimento sono state decise martedì sera dall’assemblea della Lista, riunita appositamente per deliberare sugli aspetti organizzativi in base a quanto previsto dallo Statuto del sodalizio politico.

"Per offrire agli elettori la più ampia possibilità di partecipazione, è stato deciso l’allestimento di 3 seggi dislocati non solo in centro ma anche nei quartieri - si legge in una nota della lista - Il seggio principale sarà aperto tutta la giornata - dalle 8.30 alle 19.30 – e avrà sede in Villa Camperio. La mattina – dalle 8.30 alle 12.30 – sarà possibile votare anche nei seggi di quartiere che saranno allestiti nella sede della Ghiringhella a San Fiorano e nella sede del CAI a Sant’Alessandro. Ogni cittadino potrà scegliere liberamente in quale seggio votare. Alle primarie possono partecipare gli elettori maggiorenni residenti a Villasanta; è prevista la possibilità di votare anche per i residenti che compiranno 18 anni entro la data di svolgimento delle elezioni comunali se questa sarà resa nota entro il 28 gennaio".