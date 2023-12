Villasanta, anche Natalizi Baldi si ritira dalle primarie del centrosinistra

La politica di Villasanta sopratutto quella che riguarda il centrosinistra, ultimamente non smette di stupire con colpi di scena a ripetizione: dopo Laura Cesana, direttore responsabile del "Punto" ora anche l’ex assessore al Territorio Carlo Natalizi Baldi ha deciso di fare un passo indietro e di ritirarsi dalla partecipazione alle elezioni primarie del centrosinistra: dunque a poco meno di un mese dall’appuntamento elettorale (le elezioni dovrebbero tenersi domenica 13 gennaio o il 20 gennaio) sono rimasti solamente due contendenti: l’attuale assessore alle Politiche Sociali Laura Varisco e il consigliere con delega allo sport Lorenzo Galli.

Primarie sì, primarie no... Luca Ornago permettendo

Ma la vera novità di queste ultime ore, oltre al ritiro di Natalizi Baldi, è il fatto che l’attuale sindaco Luca Ornago potrebbe tornare clamorosamente in corsa per un terzo mandato da sindaco di Villasanta. Si, avete capito bene. L’attuale primo cittadino, ricordiamo, venne eletto nel 2014 e il prossimo anno scadrà il secondo mandato. La legge attualmente in vigore vieta ai presidenti di regione e ai sindaci di comuni con popolazione superiore ai 5mila abitanti di essere rieletti per un terzo mandato consecutivo. Però, proprio in questi giorni, il parlamento, pressato da molte forze politiche trasversali, potrebbe eliminare questo vincolo.

Una eventualità che, come facilmente intuibile, potrebbe portare ad un vero terremoto in casa centrosinistra. Infatti non è difficile immaginare che lo stesso Ornago, a seguito di una modifica della legge, possa ritornare in corsa e per lui, quasi scontato, non ci sarebbero di certo da affrontare le forche caudine delle primarie. Fantapolitica? Staremo a vedere.

Le parole del sindaco

"Al momento l'ipotesi di ricandidarmi non la prendo in considerazione sopratutto per il fatto che come lista abbiamo intrapreso un percorso chiaro e lineare con le elezioni primarie - ha sottolineato il sindaco - Se il parlamento modificherà la legge allora ne riparleremo ma torno a ripetere per me al momento è una ipotesi che non prendo assolutamente in considerazione".

Natalizi Baldi si ritira

Nel frattempo, dicevamo, l’altra notizia delle ultime ore è la retromarcia dell’ex assessore al Territorio durante il primo mandato Ornago.