Città pulita

Si tratta di un servizio sperimentale in occasione del maggior afflusso di persone per le festività natalizie. Se i risultati saranno positivi sarà esteso a tutto l'anno.

A partire dal 28 novembre e fino al 19 dicembre, la domenica dalle 8.00 alle 12.00 sarà avviato un servizio aggiuntivo sperimentale di pulizia nel centro storico di Vimercate e della frazione di Oreno.

A Vimercate e Oreno parte il servizio di pulizia del centro storico la domenica mattina

A comunicarlo sono il Sindaco della Città di Vimercate Francesco Cereda e l’assessore con delega alla Cura

della Città Sergio Frigerio.

“È chiaro che serve l’impegno di tutti per tenere pulita la città ma l’Amministrazione Comunale ha comunque pensato di potenziare in queste giornate pre-natalizie dove è maggiore l’afflusso di persone i servizi di pulizia in centro storico di Vimercate e di Oreno - dichiarano il primo cittadino e l'assessore. Il servizio sarà attivato in via sperimentale fino alle prossime festività e, se i risultati saranno positivi, sarà esteso per tutto l’anno”.

Le vie interessate

Sarà presente un operatore che svuoterà i cestini e pulirà manualmente le strade e i marciapiedi che necessitino di un intervento. Le vie interessate di Vimercate saranno quelle comprese nella zona a traffico limitato in aggiunta a via Garibaldi, via Terraggio Pace e Terraggio Molgora, via Marsala, via San Gerolamo, piazza Castellana, via Mazzini/ Pinamonte/Ronchi/Battisti, via Vittorio Emanuele II, piazzale Marconi e piazzale Europa e piazzale Del Linificio .

A Oreno invece saranno interessate via Rota, via Madonna, via Piave, Via Borromeo, via Scotti e via Santa Caterina.