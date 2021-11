I dati aggiornati

Si tratta di pazienti anziani o fragili con diverse patologie. Nessuno necessita di ossigeno.

Diffuso oggi, venerdì 19 novembre, il bollettino relativo all'emergenza Covid all'interno dell'ospedale di Vimercate.

Covid, undici i ricoverati a Vimercate. Nessuno a Carate

Nel nosocomio brianzolo, al momento, si trovano undici persone - anziani, soggetti fragili o pluripatologici - che fortunatamente non necessitano di assistenza respiratoria e nemmeno di Cpap. Zero invece i pazienti ricoverati per Covid nel reparto di Terapie Intensiva della struttura di via Santi Cosma e Damiano.

Per quanto riguarda la struttura di Carate Brianza invece al momento non risultano ricoverati per Coronavirus.

La situazione a Monza

Diversa, come vi abbiamo illustrato qualche giorno fa, la situazione al San Gerardo dove la scorsa settimana i ricoverati per Covid sono cresciuti di molto, passando da 29 a 49 nel giro di una settimana. (LEGGI QUI IL BOLLETTINO COMPLETO DELLA SITUAZIONE AL SAN GERARDO).