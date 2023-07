A Vimercate alcuni parchi comunali restano chiusi fino al 2 agosto

Nella giornata di oggi, venerdì 28 luglio, l'Amministrazione comunale di Vimercate ha deciso di prorogare ulteriormente, fino a mercoledì prossimo 2 agosto compreso, la chiusura di alcune aree verdi comunali.

Decine di piante abbattute dal vento nei parchi di Vimercate

Chiusura che era stata decisa per motivi di sicurezza a seguito dei violenti nubifragi della scorsa settimana che hanno messo ko decine di piante. Troppo alto il rischio di ulteriori cadute di rami. Da ciò la decisione di prorogare la chiusura per completare la messa in sicurezza e il censimento delle piante rimaste in piedi, ma a rischio di cedimento.

Le aree verdi interessate dalla chiusura fino al 2 agosto

Il provvedimento riguarda: parco Sottocasa (vie Terraggio Molgora e Galbussera), parco Gussi (vie XXV Aprile e Mazzini), parco di Oreno (vie Asiago, Tagliamento, De Gasperi, Gramsci, Don Sturzo, Vanoni), parco di via Istria e il percorso ciclopedonale di via Stelvio.

Gli altri parchi, invece, riapriranno nella giornata di domani, sabato 30 luglio 2023.