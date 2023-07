Il vimercatese si è svegliato dopo la violenta ondata di maltempo: la situazione

Il maltempo di queste ultime ore non ha risparmiato nemmeno il vimercatese dove Protezione Civile e Vigili del fucoo lavorano senza sosta da ieri per mettere in sicurezza le zone più colpite dalla violenta ondata di pioggia, vento e grandine che ha scosso l'intera Brianza.

Il vimercatese si è svegliato dopo la violenta ondata di maltempo: tutti gli aggiornamenti

A Vimercate città, come spiega l'assessore alla Cura della Città, Sergio Frigerio, quella di ieri è stata "Una lunga giornata di interventi per mettere in sicurezza strade e parchi. I danni sono notevoli e solo nei prossimi giorni si potrà averne un quadro completo. Un ringraziamento enorme a Protezione Civile, Polizia locale, Ufficio lavori pubblici ed Ecologia, Vigili del fuoco e a tutti quelli che hanno lavorato incessantemente per tutto il giorno"

Di seguito il report della situazione aggiornata a questa mattina, appena diffuso dall'Amministrazione comunale:

Sono in corso i lavori di ripristino su strade, piazze e parchi colpiti dai nubifragi di ieri sera e della notte scorsa.

Dopo i primi interventi di Protezione Civile e Polizia Locale nel corso della notte sono attualmente al lavoro due squadre del Gruppo Comunale di protezione Civile e i tecnici incaricati dell'Ufficio Ecologia.

Riaperta e regolarmente transitabile via del Salaino a Oreno.

Sono stati effettuati anche sopralluoghi presso i cimiteri e non sono segnalati danni.

Rimangono chiusi tutti i parchi pubblici fino a nuova disposizione.

Ecco nel dettaglio i luoghi degli interventi:

In centro storico:

- giardini Cardinal Martini (albero appoggiato su una recinzione);

- via Cereda nei pressi di parco Trotti (ramo pendente);

- via Brenta (albero davanti a passo carraio privato);

- centro San Gerolamo (albero pericolante nel cortile).

A San Maurizio:

- via Cadorna (albero caduto su una recinzione)

- parco scuola Andersen e parco fra le scuole Don Milani e Calvino;

- via istra (interventi nel parco)

A Oreno:

- interventi su alberi e rami nelle vie Vanoni, Pasteur, Santa Rita, Pitagora, Piave (giardino ex Biblioteca), via Lodovica (presso la scuola Don Saltini), via della Roveda;

- interventi anche presso l'oratorio e la piazza San Michele per rimuovere il cedro abbattuto.

A Velasca è in corso un sopralluogo presso la via don Romeo Rosa.

Agrate Brianza

Ad Agrate Brianza invece la furia del maltempo ha colpito duramente la zona del quartiere Ghiringhella e Colleoni.

Si registrano tetti danneggiati e tanti alberi caduti. Particolari disagi per un grosso albero di circa 25 metri che è crollato tra via Euripide e via De Capitani di fatto bloccando la circolazione. Danni ingenti anche alla copertura della tribuna alllo stadio Missaglia.

Protezione Civile e Vigili del fuoco sono al lavoro.

Tetto in amianto danneggiato a Busnago

Resta da capire l'entità del problema che riguarda Busnago dove a causa del maltempo, come ha segnalato ieri in una nota Regione Lombardia, è stato danneggiato un tetto in amianto con conseguente dispersione di frammenti in strada.

Danni si registrano anche ad Oreno dove in piazza è caduto un grosso albero

Arcore e Peregallo

Mentre nella zona di Arcore l'epicentro del violento nubifragio ha colpito in particolare la frazione di La Cà. Danni anche a Peregallo.