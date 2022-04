A Vimercate il primo congresso scientifico organizzato dal dipartimento di Chirurgia

Evento importante

“Uno sguardo al futuro. Ricostruzione interattiva 3D e progressi tecnologici nella chirurgia epato-bilio-pancreatica”: è il titolo del primo congresso scientifico organizzato interamente dalla struttura di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Vimercate. Il meeting, ospitato presso l’Auditorium Oscar Ros, è patrocinato da ACOI, una delle associazioni chirurgiche di maggior rilievo nazionale (raggruppa i chirurghi ospedalieri italiani).

Saranno “virtualmente “ presenti (si tratta, infatti, di un webinar) alcuni tra i più importanti esponenti internazionali della chirurgia del fegato, del pancreas e delle vie biliari, oltre che alcuni professionisti di altre specialità di altissimo profilo scientifico (come ad esempio il professor Angelo Vanzulli, per oltre un decennio coordinatore scientifico del Niguarda Cancer Center e negli ultimi anni

direttore del Dipartimento Tecnologie Avanzate Diagnostico Terapeutiche, sempre dell’ospedale milanese).

“Il 3D – spiega Christian Cotsoglou, Direttore della Chirurgia Generale di via Santi Cosma e Damiano e responsabile scientifico dell’evento – sta diventando uno strumento aggiuntivo utile e in certi casi essenziale per coadiuvare la strategia pre-operatoria, per affinare la nostra capacità di identificare intra-operatoriamente le lesioni su cui intervenire e per facilitare la navigazione intraoperatoria attraverso i passaggi più delicati della chirurgia epato-bilio- pancreatica”.

Oltre ai soci di ACOI, l’evento raggiungerà anche tutti i chirurghi in formazione presso le due scuole di specializzazione di chirurgia generale dell’Università degli Studi di Milano e dell’Università di Milano Bicocca.