Medico brianzolo perde la sua battaglia contro il Coronavirus: Oscar Ros non ce l’ha fatta. Da anni lavorava nella direzione medica dell’ospedale di Vimercate.

Un altro medico morto a causa del Coronavirus. Oscar Ros, medico di Villasanta impegnato da anni nella direzione medica dell’Ospedale di Vimercate, si è spento ieri pomeriggio, lunedì 20 aprile, dopo una lunga battaglia contro il Covid 19.

A darne notizia è stato nella serata di ieri il sindaco di Vimercate, Francesco Sartini. Nel video messaggio quotidiano per informare i suoi concittadini riguardo agli sviluppi in città dell’emergenza sanitaria, Sartini ha voluto ricordare personalmente il dottore.

“L’ultimo pensiero di questa sera lo dedico al dottore Oscar Ros, medico impegnato nella direzione medica del’Ospedale di Vimercate da molti anni. Apprezzato per il suo impegno e per le sue qualità, come tanti medici ha combattuto contro il contagio. La sua battaglia lo ha coinvolto personalmente e dopo un lungo ricovero in terapia intensiva non ce l’ha fatta e ci ha lasciato. Porto il messaggio di cordoglio e l’abbraccio di tutta la città. La tristezza è immensa – ha proseguito Sartini. Voglio esprimere tutta la mia e la vostra vicinanza ai medici, infermieri e operatori dell’Ospedale di Vimercate. In questi giorni la facciata dell’ospedale è stata illuminata con uno splendido tricolore per darci ancora più forza. Questa sera (ieri ndr) le luci saranno pente in segno di tutto per questa perdita. Stringiamoci attorno attorno alla famiglia e al nostro ospedale”.