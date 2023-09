Sono iniziati da alcuni giorni sul patrimonio arboreo di Vimercate una serie di verifiche finalizzate a controllare la stabilità delle piante indagate. Controlli che sono stati affidati a tecnici agronomi per l'effettuazione di un'indagine fitostatica su esemplari arborei individuati dall’ufficio ecologia.

A Vimercate tecnici agronomi impegnati nella verifica della stabilità delle piante

Ogni albero è sottoposto ad analisi visiva, secondo metodo V.T.A e, se necessario, ad approfondimento strumentale e/o a prove di trazione, con l’intento di valutare la tenuta. Dalle rilevazioni saranno poi effettuate le opportune valutazioni che ne orienteranno la manutenzione.

Con tali metodi le piante, ricordiamo, vengono classificate tenendo conto del loro fattore di sicurezza rapportato anche al contesto in cui si trovano.

Analisi anche sul cedro nei giardini della scuola Filiberto

Una di queste analisi ha interessato il cedro nei giardini della scuola Filiberto che l’evento atmosferico di luglio aveva danneggiato seriamente. Dalle risultanze delle analisi verrà valutata la necessità di abbattimento oppure di potatura di alleggerimento.

Si stanno programmando anche interventi di riqualificazione e ripiantumazione in aree verdi che la Giunta infatti ha individuato già a fine 2022; aree geografiche da destinare a interventi di ripavimentazione e riforestazione, misure previste in applicazione delle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Monza Brianza.

Ripavimentazione e riforestazione, le aree interessate

Le aree individuate sono a Velasca per un totale di 11.059 mq., 20.000 mq. a Oreno, 17.702 mq. nella zona nord, 76.223 mq. in zona centro (fra cui l'oasi WWF e il Parco del Volo), 117.755 mq. nella zona sud (che comprendono l'isola ecologica di via del Buraghino e l'ex Cava Brioschi), 13.762 mq. a Ruginello e 13.683 mq. a Moriano, per un totale sul territorio comunale di 270.454 metri quadrati.

Analogamente alla cura degli alberi non si è interrotta la manutenzione ordinaria del verde pubblico, la ditta che ha in appalto il servizio è impegnata nella sistemazione dei giardini delle scuole di Vimercate in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico per poi proseguire con la manutenzione programmata e completare le operazioni successive all’emergenza meteo del mese scorso anche nella zona verde di via Istria (Vimercate nord) e nel boschetto di via Einaudi a Oreno.

A Oreno conclusa la sistemazione dei cipressi

Conclusa anche la sistemazione dei cipressi lungo via Rota nel tratto in ingresso al borgo di Oreno.

Anche in questo caso il forte vento ha inclinato le chiome. Nell’intervento oltre a riportare in sede le piante si è provveduto ad adeguare la metodologia di sostegno in modo che possa essere di maggior aiuto in caso di ripetersi di forti venti.

(nella foto di copertina la sistemazione dei cipressi lungo via Rota a Oreno)