Dopo la prima apertura di metà luglio, la postazione di piazza Marconi dove effettuare tamponi gratuiti è a disposizione anche venerdì 30 luglio, dalle 17.00 alle 19.30.

A Vimercate tornano i tamponi gratuiti in piazza

L'iniziativa si svolge grazie alla collaborazione fra Amministrazione Comunale, Gruppo di Protezione Civile, AVPS, Farmacie Comunali e del dott. Ferruccio Foà, presente come medico responsabile insieme alla propria infermiera.

I tamponi (tampone istantaneo antigenico nasale) sono messi a disposizione da Farmacie Comunali, mentre i volontari della Protezione Civile di Vimercate si occupano dell’allestimento della postazione (gazebo e furgone con tendalino) e del servizio di supporto.

Per sottoporsi al tampone non occorre la prenotazione: è sufficiente registrarsi al momento.

Screening per tutti, soprattutto per i giovani

"Si vuole proseguire così nel percorso di sensibilizzazione dei giovani che frequentano la zona evidenziando l’importanza di mantenere un comportamento prudente per limitare il diffondersi del contagio - sottolinea in una nota l'Amministrazione comunale - costituendo al contempo un momento, seppur limitato, di screening idealmente rivolto a quelle persone che nelle ultime sere hanno frequentato i locali del quartiere".

Ricordiamo che nell'iniziativa di metà luglio erano stati effettuati 80 tamponi in totale e riscontrato un solo positivo. QUI IL REPORT COMPLETO