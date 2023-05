A Vimercate un incontro sulla cucina salutare promosso da Asst Brianza

Cucinare in modo sano, scegliendo gli alimenti giusti, prestando attenzione alle quantità. Sono tutti aspetti fondamentali per rimanere in salute, anche nella terza età.

A Vimercate un incontro sulla cucina salutare per invecchiare al meglio

Con questi presupposti Asst Brianza - che è partner scientifico del progetto "invecchiamento attivo" della Cooperativa Aeris che prevede anche un corso di cucina salutare - promuove un incontro, il prossimo 16 maggio, dal titolo "Un medico in cucina".

Si tratta di una conferenza pubblica in programma alle 17.00, presso la Casa di Comunità di Vimercate, in via Giuditta Brambilla 11 (di fronte all’Ospedale).

All’incontro, aperto a tutti i cittadini, con un occhio particolare agli over 60, parteciperanno Biagio Tinghino, direttore del Distretto di Vimercate ed esperto di nutrizione, e Stefano Badalati, cuoco e istruttore di cucina.

L'importanza di conoscere come cucinare

“Mangiare sano è sicuramente un presupposto importante per conservare e promuovere la salute, anche nella terza età”, spiega Tinghino. “Sovrappeso, dislipidemie, ipertensione e diabete – aggiunge lo specialista - sono solo alcune delle conseguenze che possono essere correlate ad una alimentazione sbagliata. Ma, al di là delle chiare prescrizioni sanitarie, tutto questo deve essere poi messo in pratica e nel fare ciò serve conoscere come cucinare, preparare i cibi in modo che una alimentazione salutare sia anche piacevole, facile da mantenere e da praticare”.

