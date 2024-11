Si è aperta nel fine settimana in Biblioteca a Vimercate con un convegno sul tema la mostra contro la violenza di genere organizzata dal Circolo Culturale di Sardegna.

A Vimercate un interessante convegno per dire "no" alla violenza di genere

Come annunciato, erano presenti all'incontro Sergio Bramini, Presidente della Federazione della Giustizia Europea e l'avvocato Alberto Appeddu.

Ad aprire i lavori ci ha pensato il Presidente del Circolo, Salvatore Carta, che, per quanto riguarda la violenza di genere, ha parlato di una situaziomne in peggioramento negli ultimi anni, snocciolando anche gli ultimi dati.

Poi ha preso aprola il Consigliere del Comune di Vimercate, Daniele Dossi, che ha portato i Saluti del Sindaco Francesco Cereda e dell'Assessore alla Cultura Elena Lah e ha illustrato la sua mozione e del Consiglio Comunale di Vimercate,approvato alla Unanimità in cui si invitano tutti i Comuni a vigilare e impegnarsi di più per contrastare la violenza di genere in ogni sua forma.

Hanno poi parlato Sergio Bramini Presidente della Federazione della Giustizia Europea che si è soffermato il particolare sulla problematica della casa per i mariti dopo la separazione, e l'avvocato sardo Alberto Appeddu il quale sostiene che, per contrastare questa piaga sociale, occorre aumentare le pene carcerarie in modo esemplare. Appeddu ha poi proposto che gli Assessorati ai Servizi Sociali del comuni dotino di Centri di ascolto di Coppia a supporto delle famiglie.

Salvatore Carta in conclusione dei lavori durati oltre 2 ore ha auspicato che oltre al 1522 per l'aiuto alle donne, venga creato anche anche il 1523 in supporto agli uomini in situazioni di difficoltà.