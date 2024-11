Inaugurata in Biblioteca la mostra contro la violenza di genere

E' stata inaugurata nella giornata di venerdì 15 novembre presso la Biblioteca di Vimercate la mostra contro la violenza di genere organizzata dal Circolo Culturale Sardegna di Vimercate, Concorezzo e Monza.

A tagliare il nastro inaugurale dell'esposizione è stata l'assessore alla Cultura del comune. Elena Lah. Ma il Circolo non ha organizzato solo la mostra: per domani, domenica 17 novembre, infatti è in programma un approfondimento sul teema della violenza di genere a cui parteciperanno l'avvocato Alberto Appeddu e il Presidente della Federazione Europea della Giustizia, Sergio Bramini.

Tornando alla mostra, i visitatori potranno ammirare l'esposizine fino a fine novembre, poi la rassegna si sposterà a Monza, nei quartieri San Rocco e Cederna. A dicembre poi il Circolo inaugurerà anche un'esposizione, sempre in biblioteca a Vimercate, sui paesaggi della Sardegna.