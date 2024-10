Acinque e Briantea84 insieme per dare energia allo sport paralimpico.

Siglata la partnership tra Acinque e Briantea84

Nella mattinata di martedì 15 ottobre 2024 al Palameda di Meda si è svolta la presentazione ufficiale della partnership tra la multiutility Acinque e Briantea84, al via da questa stagione sportiva. Acinque sarà Entertainment & Experience partner del club canturino, per valorizzare il lavoro che viene svolto al palazzetto durante le partite di serie A di basket in carrozzina. Presenti Stefano Cetti (amministratore delegato Acinque), Andrea Tugnoli (ad Acinque Energia), Martin Isolabella (responsabile martketing Gruppo Acinque), Gianantonio Tomaselli (presidente Briantea84) e tre atleti in rappresentanza della Unipol Briantea84 Cantù: Adolfo Berdun, Filippo Carossino e Simone De Maggi.

La Briantea84 favorisce una cultura inclusiva

«Dal 1984 promuoviamo lo sport tra i giovani con disabilità e favoriamo una nuova cultura inclusiva», è lo slogan che accompagna Briantea84, plurititolato club canturino che promuove la pratica di 5 discipline sportive (basket in carrozzina, nuoto, calcio, atletica e pallacanestro) e proprio nel basket in carrozzina è Campione d’Italia in carica con la squadra della Unipol Briantea84 Cantù nel campionato nazionale di Serie A Fipic (Federazione italiana pallacanestro in carrozzina). Sono valori in cui si riconosce il Gruppo Acinque.

"La sostenibilità è la nostra vocazione"

«La sostenibilità è la nostra vocazione - sottolinea l’ad Stefano Cetti - E dobbiamo intenderla nel suo significato più ampio: insieme alla sostenibilità ambientale, che assicura servizi e sviluppo, pratichiamo una sostenibilità valoriale nel nome della responsabilità d’impresa. Si tratta sempre di mettere in campo valore: l’attenzione all’ambiente si coniuga con l’attenzione alla persona».

Una partnership che alimenta la passione per lo sport

La multiutility è fortemente impegnata nel settore dello sport e dello sport inclusivo e s’incarica di trasmettere un messaggio etico. Nelle scorse settimane ha dato vita alla prima edizione dell’Acinque Baskin Cup e ora stringe una partnership con il sodalizio brianzolo.