Ad Agliate a fine mese chiude anche la storica lavanderia

Un’altra saracinesca abbassata in via Cavour ad Agliate, frazione di Carate Brianza.

Agliate, giù un'altra saracinesca

Dopo la storica merceria di Piera Galimberti chiusa due anni fa e l’ufficio postale, soppresso nel 2015 all’interno del piano di riordino definito da Poste Italiane, la piccola frazione di Agliate rimarrà anche senza lavanderia. Dopo più di trent’anni, (era infatti il 3 marzo 1989 quando venne aperta) la famiglia Cordoni cesserà l’attività del negozio al civico 49 a due passi dall’antica basilica dei santi Pietro e Paolo.

«La lavanderia era stata aperta da mio padre Cesare insieme a mio nonno Giacomo - racconta l’attuale titolare Giorgio Cordoni, 62 anni - Poi sono subentrato io, che ho continuato con questa tradizione di famiglia».

I motivi della scelta

Alla base della chiusura c’è l’ormai imminente pensione del titolare. Ma anche i consistenti rincari di energia che, in quest’ultimo periodo, non stanno aiutando negozianti o chiunque abbia un’attività.

Tristi i clienti più affezionati e gli abitanti della frazione: «Alcuni ci sono proprio rimasti male perché rappresentavamo un punto di riferimento per loro all’interno della frazione. Purtroppo i posti come questo, nei piccoli paesi, sono destinati a chiudere tutti», ha concluso amareggiato Cordoni. Complici il peso delle grandi città e dei grandi centri commerciali capaci di offrire in un solo posto tutti i servizi richiesti.

Nuovi servizi

In frazione, però, negli ultimi anni sono stati introdotti anche nuovi servizi: fondamentale è stata ad esempio l’apertura della farmacia in via All’Isola, attività apprezzatissima, e dell’ambulatorio medico della pediatra Cristina Frattini, che offre assistenza alle famiglie del territorio.