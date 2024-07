A Desio Ad agosto stop ai divieti di sosta per la pulizia strade, restano a pagamento i parcheggi blu. Sospesa anche la Zona a traffico limitato nel centro cittadino. Lo ha reso noto il Comune.

Provvedimenti e divieti per il mese di agosto

Nel mese di agosto sono sospesi i divieti di sosta per la pulizia meccanizzata delle strade, mentre la Zona a traffico limitato (Ztl) del centro cittadino dal 3 al 31 agosto. Dall'1 al 31 agosto saranno sospesi i divieti di sosta per gli interventi quotidiani di pulizia strade. Sospese temporaneamente le ordinanze che regolano il servizio.

Sospensione della Zona a traffico limitato

Dal 3 al 31 agosto sarà sospesa anche la Zona a traffico limitato del centro cittadino, che interessa parte di via Garibaldi, dall’incrocio con via Grandi fino a piazza Conciliazione (durante l’anno è attiva il sabato dalle 15 alle 19). I parcheggi sulle strisce blu, invece, servizio dato in concessione, continueranno a essere a pagamento.