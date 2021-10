Dopo 9 mesi di lavori

Appuntamento sabato 23 ottobre ore 15.30. Ingresso da via Monte Bianco, angolo via Gran Sasso

BrianzAcque inaugura e apre al pubblico il Parco dell’acqua di Arcore. Appuntamento sabato 23 ottobre ore 15.30. Ingresso da via Monte Bianco, angolo via Gran Sasso.

Ad Arcore apre al pubblico il Parco dell'acqua

I lavori si sono svolti in 9 mesi, nel pieno rispetto del cronoprogramma. Il Parco dell’Acqua di Arcore, prototipo di green infrastructure realizzato da BrianzAcque per coniugare il contenimento delle acque piovane con la valorizzazione ambientale e paesaggistica dei luoghi, è realtà. Innovativo, sorprendente, inclusivo è pronto per essere fruito dalla collettività.

L’inaugurazione dell’oasi verde con apertura al pubblico si terrà sabato 23 ottobre, alle ore 15.30, con ingresso da via Monte Bianco angolo via Gran Sasso. Accesso consentito con esibizione di green pass.

Ancora prima di entrare in funzione, con le piogge torrenziali della scorsa settimana, il bacino di laminazione naturale posizionato al centro del Parco, ha superato la prova del nove, dimostrando di funzionare alla perfezione invasando 4000 mc di acque meteoriche, senza più allagamenti ed esondazioni.