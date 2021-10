Sono in fase di costruzione

Durante le piogge dei giorni scorsi, le vasche di laminazione non ancora completate, hanno retto perfettamente.

Una, quella di Arcore, sta per essere ultimata, ma è ancora da inaugurare. L’altra, più capiente, tra Bernareggio e Carnate, è ancora in costruzione. Eppure, durante le piogge torrenziali dei giorni scorsi, le due vasche di laminazione a cielo aperto, hanno già dimostrato di funzionare alla perfezione.

Le vasche anti allagamento di Arcore e Bernareggio funzionano

Con le recenti precipitazioni che hanno causato danni e problemi anche in Lombardia, le vasche di laminazione di Arcore, via Monte Bianco, e di Bernareggio-Carnate, all’interno del contesto dell’area sportiva CTL3, si sono mostrate subito all’altezza della situazione, invasando acque meteoriche rispettivamente per 4.000 e 7.000 m3, corrispondenti a poco meno di 1/3 del loro volume finale.

Daranno vita a due parchi dell'acqua

Questi bacini hanno volumi che contribuiranno a contrastare gli allagamenti tipici delle aree in cui sorgono e che, con la loro conformazione, diversa dalla classica vasca volano interrata, daranno vita a due dei Parchi dell’Acqua, innovativo format di green infrastructure per la gestione delle acque piovane con la valorizzazione ambientale e paesaggistica dei luoghi, che saranno resi fruibili alla comunità.

Fine lavori

A Bernareggio-Carnate, al momento, sono in corso i lavori di completamento delle opere complementari alla vasca, che si dovrebbero concludere nel primo trimestre 2022, mentre ad Arcore l’opera verrà aperta al pubblico nella seconda metà del mese di ottobre.

(Nelle foto le due vasche prima e dopo gli eventi piovosi).