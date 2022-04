Al Teatro Nuovo

Concerto di beneficenza del quartetto dei Solisti de la Verdi il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas Ambrosiana per l'emergenza in Ucraina.

Il 13 Aprile alle ore 21 presso il Teatro nuovo di Arcore si svolgerà un concerto di beneficenza del quartetto dei Solisti de la Verdi il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas Ambrosiana per l'emergenza in Ucraina.

Ad Arcore la grande musica per la Solidarietà

Con questo concerto, spiega l'assessore alla Cultura Evy De Marco, l'amministrazione comunale intende farsi portatrice di messaggi di pace e di solidarietà. La Musica, prosegue, è un' arte sublime che, con i suoi suoni e i suoi silenzi, parla direttamente al cuore, capace quindi di veicolare contenuti universali come quello della solidarietà tra i popoli.

La città di Arcore è stata subito in prima linea per gli aiuti umanitari ai profughi , sia nell'accoglienza che nell'invio di generi di prima necessità. Volontariato, associazioni, Caritas parrocchiale, realtà aziendali e commerciali, tutti stanno cercando di dare il loro contributo in una gara di generosità a cui anche la Cultura può e vuole dare una mano, con gli strumenti che le sono propri e di cui questa manifestazione assurge a simbolo.

L'evento, di grande spessore culturale, auspica poi l'inizio di una fervida collaborazione tra l'Orchestra sinfonica G. Verdi di Milano e il Comune di Arcore che si propone di favorire e sviluppare l'ascolto e l'educazione musicale anche tra i più giovani e ha in programma, per il futuro, altre importanti iniziative.