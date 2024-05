“Liberi dalla paura” è il titolo dell’edizione 2024 della Settimana della Legalità di Arcore.

Ad Arcore La Settimana della Legalità 2024

"Abbiamo aderito al progetto che si svolge annualmente in Italia per promuovere la consapevolezza e il rispetto delle leggi nella società - spiega l'Amministrazione comunale. Si tratta di una serie di eventi, incontri, e attività educative organizzate a livello nazionale e locale per sensibilizzare la popolazione sull'importanza del rispetto delle norme e dei valori legali".

La settimana in particolare è stata istituita per commemorare l'assassinio del giudice Giovanni Falcone, avvenuto il 23 maggio 1992 a causa di un attentato

mafioso. La sua morte, insieme a quella di numerosi altri eroi della lotta alla mafia, ha rappresentato un momento cruciale nella lotta contro il crimine organizzato in Italia.

Durante la Settimana della Legalità - dal 19 al 25 maggio - verranno organizzati eventi nelle scuole, nelle istituzioni pubbliche e nei luoghi di interesse civico, con lo scopo di educare i cittadini, specialmente i giovani, sui pericoli della criminalità organizzata e sulla necessità di rispettare le leggi e i valori di giustizia.

"L'obiettivo è promuovere la cultura della legalità e incoraggiare un impegno attivo da parte di tutti per contrastare la criminalità e costruire una società più giusta e sicura - spiega l'Amministrazione. Per la realizzazione dell’edizione di quest'anno, abbiamo voluto iniziare una bella collaborazione con Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie APS, con l’Accademia Internazionale Leopold Sedar Senghor APS e confermare il sodalizio con IUS ET VIS Associazione per gli Avvocati già protagonisti lo scorso anno con una serie di incontri in-formativi".

Il programma di quest’anno presenta una serie di eventi significativi che coinvolgeranno la scuola, i cittadini, le istituzioni e organizzazioni per rafforzare il

tessuto sociale e contrastare ogni forma di illegalità. All’ingresso del Comune, campeggia già lo striscione con l’immagine che rappresenta questa settimana e che ci introduce nel suo significato, di seguito il programma delle iniziative.

Il programma

19 maggio 2024 - Ore 10:30 - Parco Villa Borromeo - Scoprimento Targa Albero della Pace.

Un gesto simbolico di pace nel Parco di Villa Borromeo, con la cerimonia di scopertura di una targa posta ai piedi dell’Albero della Pace, posto a dimora lo scorso anno grazie alla mirabile campagna, per la Pace, che il Consigliere comunale Cheikh Tidiane Gaye sta portando avanti in Italia e fuori dai confini italiani. Un momento per riflettere sull'importanza della convivenza pacifica e della solidarietà.

dell’immobile sequestrato alla criminalità organizzata. Un passo significativo nel contrasto alla criminalità organizzata, con l'inaugurazione di un immobile sequestrato e confiscato. Nel mese di febbraio l'Amministrazione con Delibera di Giunta comunale ha stabilito di concedere in uso ai comitati di quartiere Arcore Sud ed Arcore Nord, ai fini dell’assolvimento dei propri fini istituzionali i locali di via Isonzo 10.

Successivamente nel mese di marzo gli uffici comunali hanno subito dato avvio alle procedure per la consegna dell’immobile e siamo in attesa che i Presidenti dei Comitati firmino il disciplinare d’uso. L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con LIBERA APS, l’associazione promuove interventi formativi e di progettazione partecipata utili a rendere i beni confiscati “risorse in grado di innescare processi di sviluppo locale e accrescere la coesione sociale” (dal sito di Libera). Un segno tangibile della nostra determinazione nel riportare spazi alla legalità.

23 maggio 2024 - Ore 11:00 - Auditorium Scuola Media – "Sono STATO anch’io". Incontro dedicato agli studenti della scuola media - Un'emozionante presentazione tratta dal libro "Io sono nessuno", a cura di Lo Stato dell’Arte APS con Alberto Bonacina. La storia di un uomo che ha sacrificato la sua esistenza, e inevitabilmente quella dei suoi affetti più cari, in nome di un radicato sentimento di giustizia che non può che passare attraverso l’assunzione di responsabilità, un profondo senso civico che lo porta ad affermare con forza: “quello che ho fatto era la cosa giusta, la sola cosa da fare…lo rifarei!”. Si parlerà agli studenti di e con Piero Nava, testimone dell’omicidio del giudice Livatino e di come il suo senso di civiltà e giustizia gli abbia cambiato la vita. Un racconto toccante di esperienze personali e di impegno per la legalità.

23 maggio 2024 - Ore 20:30 - Villa Borromeo - Giardino d’inverno - Incontro Pubblico con e per la Cittadinanza "DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE IL RUOLO DELLA SOCIETÀ CIVILE" a cura di IUS ET VIS Associazione per gli Avvocati. Ore 20,30 Saluti istituzionali del Sindaco Maurizio Bono e del Presidente del Consiglio Comunale Laura Besana Ore 20,45 Presentazione dell'evento. Introduzione alle tematiche del convegno e moderazione. Ettore Pucillo (Ius Et Vis) Ore 21,00 Principio democratico e partecipazione della cittadinanza a decisioni e azioni che riguardano la vita comune. Riflessioni sulla disintermediazione e sull’importanza delle formazioni sociali. Relatori: Professoressa Benedetta Vimercati (Università degli Studi di Milano) Dottor Giulio Casilli (Università degli Studi di Milano) Ore 22,00 L’esperienza dell’associazionismo. La mediazione tra interessi privati e collettivi e la mediazione con le istituzioni. L’etica pubblica e l’impegno sociale nella vita associativa. Relatore: Angelo Scarano (Presidente Ius et Vis) Ore 22,30 Dibattito e chiusura lavori.

Inoltre il Colonnello Cataldo Pantaleo racconterà la vera storia del Maresciallo D’Immè, della sua amicizia con il nostro concittadino. Parteciperanno alla serata la neo eletta Responsabile Provinciale di LIBERA APS, Cinzia Pugliese e il suo predecessore Valerio d’Ippolito. Con loro si approfondiranno gli scopi dell’Associazione e conoscere i loro progetti nella lotta alla mafia.

Dal 21 al 25 maggio 2024 - Biblioteca - negli orari di apertura della biblioteca è possibile visitare il percorso artistico "ARTE, PAROLE, PACE: RIFLESSIONI SULLA LEGALITÀ" a cura dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale in collaborazione con l’Accademia Internazionale Leopold Sedar Senghor APS, dove sarà possibile esplorare espressioni artistiche attraverso parole e immagini (alcune delle quali elaborate con il supporto dell’Intelligenza Artificiale) che promuovono i valori della pace e della legalità.

Presso la Biblioteca è possibile reperire una selezione di libri che narrano della lotta alle mafie. Un'opportunità per riflettere e ispirarsi. L’ingresso alle iniziative è gratuito per l’utenza e l’invito a partecipare attivamente a questi eventi e a sostenere la causa della legalità nella nostra comunità. La partecipazione di ciascuno è fondamentale per costruire un futuro basato sui principi della giustizia e della responsabilità collettiva.