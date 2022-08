Ad una giussanese il titolo di Miss Mamma Glamour

Erika Maldifassi, 35 anni, impiegata, di Giussano, mamma di Filippo di 2 anni ha vinto il titolo di Miss Mamma Glamour, nell'ambito delle selezioni per “Miss Mamma Italiana 2022”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 29° edizione.

La gara a Sala Comacina

Sabato 20 agosto, nella suggestiva location di Parco Walter Mai a Sala Comacina, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2022”. Le mamme partecipanti oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche a loro scelta. L'iniziativa sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce oltre 4 milioni di donne fin dall'adolescenza.

Fascia ad una giussanese

Il concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 29° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. Tra le vincitrici anche una mamma giussanese, Erika Maldifassi, 35 anni, impiegata, eletta Miss Mamma Glamour. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Carolina Bossi 31 anni, impiegata, di Cantù, mamma di Thomas e Giorgia, di 5 e 4 anni. La fascia “Miss Mamma Italiana "GOLD”, è andata a Leila Volpi 51 anni, impiegata, di Cantù, mamma di Jacopo di 20 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen”, è andata a Fabiana Picco 56 anni, impiegata, di Milano, mamma di Alex di 19 anni. Nel corso della selezione sono state premiate altre nove mamme. La giussanese, insieme a tutte le miss premiate, parteciperà alle Pre Finali Nazionali di “Miss Mamma Italiana 2022” in programma dal 5 al 10 settembre a Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola.