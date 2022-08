Incidente in via Stradivari, motociclista in ospedale

Scontro tra un'auto e una moto, martedì sera, attorno alle 19, in via Stradivari all'angolo con via Cherubini. Ferito il centauro.

Scontro frontale

Un'auto e una moto si sono scontrate frontalmente all'intersezione tra via Stradivari e via Cherubini, martedì sera, attorno alle 19. Entrambi i veicoli stavano transitando su via Stradivari, in direzioni opposte, quando, da quanto è stato possibile ricostruire, la vettura ha svoltato verso via Cherubini, centrando la motocicletta.

Atterra anche l'elisoccorso

L'impatto è stato piuttosto violento e in un primo momento si è temuto il peggio. Immediati i soccorsi. Sul posto sono subito arrivate un' ambulanza e una pattuglia della Polizia locale. E' atterrato in un'area verde vicina anche l'elisoccorso. Fortunatamente però le conseguenze per il motociclista sono risultati meno gravi di quanto si pensasse all'inizio. Il ferito che ha riportato diverse contusioni e un trauma toracico è stato trasportato, in ambulanza, in codice giallo, all'ospedale San Gerardo di Monza.