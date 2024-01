Addio a Fiorella Villa, anima del Gruppo Podistico e del volontariato di Bernareggio

Una vita dedicata alla comunità, al sociale e allo sport. Con una commovente storia d’amore coronata in tarda età. Si è spenta a 69 anni Fiorella Villa, tra le fondatrici del Gruppo Podistico Bernareggese e segretaria di lungo corso tra le fila del Gruppo Anziani Bernareggio.

Addio a Fiorella Villa

Nata e cresciuta proprio in paese, aveva lavorato in passato come impiegata per il gruppo Telecom. Fino alla pensione, quando poi decise di dedicare tutta se stessa al volontariato. Una disponibilità che era stata sempre naturale per una donna come lei, abituata a spendersi per il prossimo e soprattutto per l’intera comunità. Nel 1982, infatti, anche grazie al suo spirito d’iniziativa nacque il Gruppo Podistico Bernareggese, per il quale si occupò di seguire in prima persona le attività.

Fondatrice del Gruppo Podistico

L’associazione confluì poi, nel 1995, nell’alveo del Ctl3 Atletica: nonostante i cambiamenti, però, Fiorella rimase un punto fermo del sodalizio, contribuendo a formare centinaia di giovani atleti che sotto la sua ala protettiva riuscirono poi a spiccare il volo.

"Ricoprendo l’incarico di tesoriera, è rimasta nel direttivo fino al 2021, quando poi decise di fare un passo indietro per favorire l’ingresso delle nuove leve - ricorda l’attuale presidente del sodalizio, Giuseppe Tornaghi - Però Fiorella è sempre rimasta vicina al nostro gruppo, partecipando attivamente alle manifestazioni e agli eventi domenicali. Indubbiamente è stata una presenza fondamentale per l’associazione, che oggi piange una donna solare, di grande energia e soprattutto di straordinario altruismo. Lascia un vuoto che difficilmente potrà essere colmato".

La storia d'amore coronata in estate

Parole che fanno eco a quelle del marito Lauro Villa, sposato solamente la scorsa estate a coronamento di una storia d’amore d’altri tempi. I due si conoscevano infatti sin dai tempi della scuola, ma per varie vicissitudini le loro vite erano tornate a intrecciarsi solamente pochi anni fa. Poi, dopo un periodo di riavvicinamento sentimentale, era arrivata la decisione di sposarsi e coronare così la propria favola.

"Fiorella stava già lottando contro un brutto male già da qualche tempo - racconta il marito - La scelta di unirci ugualmente in matrimonio era stata dettata proprio dalla volontà di affrontare questa sfida insieme, come marito e moglie. E lo abbiamo fatto, ma il nemico è stato più forte di lei. Fiorella però non si è mai tirata indietro, ha preso di petto la malattia e l’ha fronteggiata sino all’ultimo con grande tenacia e coraggio. Ce l’ha messa davvero tutta. Del resto è sempre stata una donna forte, con un carattere deciso e determinato. Purtroppo oggi la piangiamo, ma Fiorella merita di essere ricordata per quello che è stata: una donna di grande cuore che tanto bene ha fatto per la sua comunità".

I funerali

I funerali di Fiorella Villa saranno celebrati domani, martedì 16 gennaio alle 10, nella chiesa parrocchiale di Bernareggio.