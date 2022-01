Addio a Guanella, storica guida dell'associazione anziani di Agrate

A pochi giorni dalla scomparsa di Dario Porta, conservatore dei Musei civici di Monza, Agrate piange un altro personaggio che ha lasciato il segno in paese.

Ieri, venerdì 14 gennaio, si è spento a Chiavenna Giuliano Guanella.

Guanella, 76 anni, è ricordato per essere stato per oltre 10 anni alla guida dell'Associazione anziani, che aveva rilanciato facendone il sodalizio con più iscritti ad Agrate, e che poi ha preso il nome di "Sempre giovani".

Originario di Chiavenna, in provincia di Sondrio, Guanella era approdato ad Agrate da giovane. Assunto alla Stmicroelecronics, dove ha trascorso tutta la carriera lavorativa e dove era stato anche delegato sindacale, militante nel Pci (a Chiavenna era stato anche consigliere comunale), era stato tra i fautori e presidente della cooperativa di edilizia popolare "Dialca" (Diritto alla casa) che ha edificato ad Agrate i condomini di via Verdi 35 consentendo ad una settantina di famiglie di accedere ad appartamenti di proprietà a prezzi e mutui agevolati.

Una volta raggiunta la pensione si era avvicinato all'Associazione anziani, all'epoca poco più che un punto di ritrovo nel vecchio Municipio per giocare a carte.

L'aveva letteralmente trasformata raccogliendo in poco tempo centinaia di iscritti, facendola diventare un vero e proprio polo civico e organizzando innumerevoli iniziative. Tornato nella sua Chiavenna, dal 2006 aveva poi progressivamente passato la mano senza rinunciare però ad uno sguardo da lontano.

"L'associazione era la sua seconda casa - ha raccontato il figlio Emiliano, giornalista, che a dicembre attraverso i social aveva raccontato dell'aggravarsi delle condizioni di salute del padre - Papà ha letteralmente dedicato anima e corpo all'associazione. Ha organizzato tantissime iniziative consentendo agli anziani di Agrate di avere un punto di riferimento molto importante. E non ha mai fatto mancare la una presenza quotidiana. Per me, mia sorella Laura e mamma Alessandra è stato un esempio e un punto di riferimento. Una persona che ha sempre creduto nelle sue idee che ha difeso senza però imporle agli altri. Era molto attaccato alla famiglia e in particolare alle sue nipotine".