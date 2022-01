Addio a Rosi del Covent Garden, la regina del liscio

Il ricordo

Rosa Carla Ottolina aveva aperto il noto locale di Giussano nel 1991

Ha fatto ballare tantissime persone nel suo locale a Giussano, ed è stata una vera istituzione per tanti appassionati di liscio. Grande cordoglio per la scomparsa di Rosa Carla Ottolina, per tutti la Rosi del Govent Garden.

E' stata la fondatrice della sala da ballo

Insieme al marito nel 1991, "la Rosi", ha aperto il Covent Garden, uno dei tempi del liscio, in tutta la Brianza. Si è spenta, ieri, venerdì 7 gennaio all'età di 81 anni e lunedì si svolgeranno i funerali nella chiesa di Birone, frazione dove vive da sempre tutta la famiglia. «Con lei perdiamo un riferimento importante della nostra storia», hanno scritto sulla bacheca della pagina Facebook del locale.

Donna determinata e forte

Donna forte e determinata, di grande socialità, aveva fortemente voluto la sala da ballo, che ormai da 30 anni è un’attività di famiglia. «Amava stare con le persone. Ha dovuto combattere molto per aprire il locale, ma non si è mai data per vinta e con grande ostinazione è andata avanti fino a realizzare quello che era il suo grande progetto», ha ricordato il genero che insieme alla figlia Maura si occupano già da qualche anno del locale.

