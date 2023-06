Prima il corteo silenzioso. Poi la deposizione di fiori e rose davanti agli striscioni appesi di fronte alla Villa San Martino. Infine gli applausi e i cori in onore di Silvio Berlusconi: questo l'omaggio di circa 200 tifosi della Curva Sud del Milan, arrivati ad Arcore nella serata di ieri, martedì 13 giugno, per porgere il saluto del popolo rossonero allo storico e indimenticato presidente.

Addio a Silvio Berlusconi: tifosi del Milan in corteo ad Arcore per omaggiare il "Presidente"

Sono circa le 21 quando la folla che per tutta la giornata si è accalcata davanti ai cancelli di Villa San Martino si apre in due ali. In mezzo, sfilano una delegazione della Curva Sud. Sulla pelle, i simboli del Milan; in mano, ciascuno di loro tiene invece una rosa che poi lascia sul prato in omaggio allo storico presidente Silvio Berlusconi. Poco prima avevano varcato la soglia della magione anche la Premier Giorgia Meloni, il ministro Matteo Salvini e il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Ad accoglierli all'ingresso, il figlio Pier Silvio Berlusconi, salutato da uno scrosciante applauso dai presenti.

"C'è solo un presidente"

Ad accompagnare il sentito corteo, l'applauso della gente comune che fin dalle prime ore del mattino ha fatto capolino ad Arcore, quasi a vegliare il feretro dell'ex Premier. Poi, prima di lasciare la Villa, ecco il coro che rimbomba nel solenne silenzio della serata:

"Un presidente, c'è solo un presidente"

Il riferimento è ovviamente a Berlusconi, che il Milan lo aveva lasciato da tempo ormai, ma che nei cuori dei tifosi è rimasto il "Presidente" per eccellenza, colui che nella storia del club rossonero ha vinto più di ogni altro.

L'omaggio delle altre società

Anche altre società hanno voluto rendere omaggio all'acerrimo "rivale". Tra le maglie del Milan, infatti, ne compare anche qualcuna del Monza, del Napoli e di altre squadre. In mattinata si è presentata ad Arcore anche una rappresentanza dei "Viking", storica frangia dei tifosi della Juventus, che fuori dalla Villa ha appeso uno striscione:

"Immenso Silvio Berlusconi, Rip"

Parole che testimoniano stima e rispetto, aldilà dei colori.